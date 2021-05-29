Норвежский журналист: из слов Протасевича следует, что лидеры оппозиции самым циничным образом манипулируют людьми

Новости Беларуси. Осуждение Беларуси после инцидента с самолетом Ryanair – очередное проявление двойных стандартов Запада. Такое мнение выразил журналист норвежского издания Resett Бьерн Нистад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Осуждение Беларуси после инцидента с самолетом Ryanair – очередное проявление двойных стандартов Запада. Такое мнение выразил журналист норвежского издания Resett Бьерн Нистад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В своем материале автор напоминает о случаях с вынужденной посадкой лайнеров в других странах. При этом отмечает, что ни один из тех инцидентов не вызвал такой волны осуждений и не стал поводом для мировых протестов.
Речь идет о самолете теперь уже экс-президента Боливии Эво Моралеса. В 2013 году лайнер посадили в Вене из-за подозрений США о нахождении на борту перебежчика Эдварда Сноудена. Еще один пример из 2016 года. Украинские власти вынудили белорусский лайнер приземлиться в Киеве, чтобы арестовать одного из пассажиров. Журналист сравнивает те ситуации и нынешнюю и задает неудобный вопрос.
Уж не сами ли представители белорусской оппозиции послужили причиной ареста, сообщив властям, что Протасевич находился на борту самолета Ryanair? В пользу этого говорит то обстоятельство, что оппозиция в изгнании выступила с протестами и заявлениями всего через несколько минут после того, как самолет Ryanair совершил вынужденную посадку в Минске.
Как на арест Протасевича – а он уже публично признался, что провоцировал беспорядки и столкновения в Минске в 2020 году – отреагируют простые белорусы, пока неясно. Но из слов Протасевича следует, что лидеры оппозиции – а большая их часть живет в эмиграции – самым циничным образом манипулируют людьми, особенно молодежью, чтобы завлечь их в беспорядки, чреватые многолетними тюремными сроками. Белорусы устали от действий оппозиции и, скорее всего, ее осудят.
Пользователи ожидаемо разделились на два лагеря. При этом большинство поддержало точку зрения автора.
Jubalong2:
Ни в коем случае не защищаю Беларусь. Но что меня поразило, так это дружное осуждение. А ведь когда то же самое сделали США, никто даже не пикнул.
Andres:
Этот чел тесно сотрудничал с нацистами в Украине, и это отлично задокументировано.
Restiamo_Umani:
А почему бы и не защитить Беларусь? Они арестовали террориста, а затем отпустили самолет к месту назначения. Когда так делают страны НАТО, это нормально.