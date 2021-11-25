Лукашенко: всё будет зависеть от того, какой Президент придёт на смену. Поэтому мы и подстраховываемся ВНС

Новости Беларуси. Работа по подготовке изменений Конституции вышла на финишную прямую. 25 ноября во Дворце Независимости прошло совместное заседание Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аккумулировав инициативы белорусов, Конституционная комиссия внесла все предложения. Затем этот вариант взяла за основу рабочая группа. Ее эксперты все нерешенные принципиальные вопросы попытались сформулировать и дать законодательный ответ. Проект напечатают и раздадут всем авторитетным экспертам, профессионалам в различных областях деятельности и просто толковым опытным юристам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Закреплен статус Всебелорусского народного собрания, перераспределены полномочия между органами государственной власти, гарантирована стабильность государственного аппарата, как кажется рабочей группе. Сформулированы переходные положения. Не думаю, что они окончательные, над ними предстоит еще поработать, притом, может быть, и кардинально. Не во всем мнения комиссии и рабочей группы совпадали. Считаю, что это абсолютно нормально. Как говорили древние мыслители, в спорах рождается истина. И поэтому предложения Конституционной комиссии получили свое развитие после соответствующей доработки. Несколько раз мы встречались с рабочей группой. Я это делал потому, что нужно было обсудить чувствительные вопросы. Ведь результаты нашей работы определят, какой будет наша страна в будущем. Поэтому самые главные изменения Основного закона направлены на значительное укрепление института народовластия. Именно в этих целях и задумывалось конституционное закрепление статуса Всебелорусского народного собрания, наделение его стратегически важными для стабильности страны полномочиями. Наверное, последние события убедили не только всех вас, но и белорусский народ, особо не верующих, что нам не следует бежать за принципами, нормами, укладом жизни там. Вы видели, что декларируется одно, пропихивается на нас другое, а делают они… Делают как делают, вы это видели.

Тогда это вече спасло страну. Это я вам говорю как Президент, который инициировал это собрание. Мы провели шесть Всебелорусских народных собраний. Какой же это новый орган? Он просто просится в Конституцию. И здесь дело не в личностях. Особо подчеркиваю: никаких конкретных личностей в Конституции быть не должно. Никакой Конституции Лукашенко под себя не делает. Правильно эксперты наши отмечают, что Лукашенко другая Конституция, может быть, и не нужна. При этом Беларусь, как мы все подчеркивали, останется президентской республикой. Так мы защитим основы государственности. Сохраним и закрепим преемственность своего исторического опыта. Но давайте будем откровенны, и я публично об этом сегодня скажу: все будет зависеть от того, какой Президент придет на смену этому Президенту. Поэтому мы и подстраховываемся Всебелорусским народным собранием.