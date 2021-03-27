Евгений Пустовой: начнём с Цеслера. Он нацистскую свастику разместил с нашим госфлагом

О тех, кто пляшет под чужую дудку и почему после этого можно попасть в поле зрения ГУБОПиКа – Евгений Пустовой в «Политике без галстуков и купюр».

Новости Беларуси. В ЕС испугались наших зайцев. В смысле песни про зайцев. Невероятно, но факт: на бесцензурном пространстве Старого Света отказались слушать «Галасы ЗМеста», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это так музыкальная группа из Барановичей называется. Их не пустили на «Евровидение».

Евгений Пустовой, корреспондент:

Говорят, мы весь прошлый год оправдывались. Змагары клевали государство, а мы оправдывались. Потом мы, особенно с Григорием Азаренком, пошли в наступление. Теперь опять, мол, осади назад. У силовиков есть команда – опустить щиты. Не побросать, а опустить. Мы свои условные опустили. И снова в нас полетели камни – информационные поводы. Вы их дали, а я их взял.

В студии СТВ Евгений Пустовой. Это «Политика без галстуков и купюр». А сегодня еще и с иронией и небольшим разоблачением.

С него и начнем. С Цеслера. Члена «беглого совета». Но до этого невероятно просвещенная Беларусь знала его как дизайнера и графика. Вы знаете, что он сделал? Нацистскую свастику разместил с нашим госфлагом. Свастику с белорусским флагом.

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