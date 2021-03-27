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Евгений Пустовой: начнём с Цеслера. Он нацистскую свастику разместил с нашим госфлагом

27 марта 2021 16:40
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Новости Беларуси. В ЕС испугались наших зайцев. В смысле песни про зайцев. Невероятно, но факт: на бесцензурном пространстве Старого Света отказались слушать «Галасы ЗМеста», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это так музыкальная группа из Барановичей называется. Их не пустили на «Евровидение».

О тех, кто пляшет под чужую дудку и почему после этого можно попасть в поле зрения ГУБОПиКа – Евгений Пустовой в «Политике без галстуков и купюр».

Евгений Пустовой: начнём с Цеслера. Он нацистскую свастику разместил с нашим госфлагом-1

Евгений Пустовой, корреспондент:
Говорят, мы весь прошлый год оправдывались. Змагары клевали государство, а мы оправдывались. Потом мы, особенно с Григорием Азаренком, пошли в наступление. Теперь опять, мол, осади назад. У силовиков есть команда – опустить щиты. Не побросать, а опустить. Мы свои условные опустили. И снова в нас полетели камни – информационные поводы. Вы их дали, а я их взял.

В студии СТВ Евгений Пустовой. Это «Политика без галстуков и купюр». А сегодня еще и с иронией и небольшим разоблачением.

С него и начнем. С Цеслера. Члена «беглого совета». Но до этого невероятно просвещенная Беларусь знала его как дизайнера и графика. Вы знаете, что он сделал? Нацистскую свастику разместил с нашим госфлагом. Свастику с белорусским флагом.

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Евгений Пустовой: начнём с Цеслера. Он нацистскую свастику разместил с нашим госфлагом-4

Евгений Пустовой:
Итак. Наш флаг одним из первых появился на флагштоке у здания ООН. Потому что мы стояли у истоков создания этой мировой площадки. Стояли как нация и страна, внесшая величайший вклад в разгром нацизма. А теперь наш флаг в форме свастики. Это «потрясающий арт от Владимира Цеслера». Вы так себя невероятно дискредитируете. Неужели нацизм вам так близок? Кого бы оппозиционеры не привлекали на свою сторону, в итоге одно и тоже: свастика, знак беды.

Подробнее в видеоматериале.

Евгений Пустовой:
Я вот не пойму, как человек готов был управлять государством, если даже его созданные произведения несут разрушительную силу? За распространение этих невероятно оскорбительных рисунков бывший студент может попасть в тюрьму.

Евгений Пустовой: начнём с Цеслера. Он нацистскую свастику разместил с нашим госфлагом-7

Александр Лаврукович, начальник брестского управления ГУБОПиК МВД Беларуси:
В настоящее время брестчанин отчислен из университета, является фигурантом уголовного дела и находится в международном розыске. Обращаем внимание пользователей мессенджеров, что распространение или использование данного изображения является уголовно наказуемым деянием.

Евгений Пустовой: начнём с Цеслера. Он нацистскую свастику разместил с нашим госфлагом-10

Евгений Пустовой:
ГУБОПиК не горит желанием портить жизнь уголовными статьями биографии юных змагаров. Но закон суров. Не уважаешь символы государства – отвечай.

# «Политика без галстуков и купюр» # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Григорий Азарёнок # Владимир Цеслер # Степан Путило # Галасы ЗМеста # Александр Лаврукович # Наталья Эйсмонт # Светлана Тихановская # Дмитрий Бутаков # Фотофакт

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