«Запах масла, запах тепловоза. Это настолько близкое, настолько родное». Заслуженный железнодорожник вспоминает эпоху паровозов

Новости Беларуси. От первых паровозов до современных электропоездов. 135 лет исполнилось одному из крупнейших железнодорожных узлов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня Калинковичи – важный пункт транспортной системы, обеспечивающий бесперебойный грузопоток не только внутри страны, но и на украинском направлении. Продолжит Александр Добриян. Первый почтово-товарно-пассажирский поезд на станцию Калинковичи пришел в конце февраля 1886 года. Это событие изменило ход истории полесской глубинки.

Александр Добриян, корреспондент:

Паровоз серии Э – настоящая легенда дорог и один из главных символов Калинковичей. Эти машины работали на протяжении почти всего XX века, пройдя гражданскую, Первую мировую и Великую Отечественную войны, они стали участниками многих побед. Но еще больший вклад они внесли в мирное развитие нашей страны. Те же Калинковичи из небольшого местечка превратились в крупный промышленный центр именно благодаря железной дороге. В какой-то момент город претендовал даже на то, чтобы стать центром всей Полесской области. От машин на ископаемом топливе до экологичных электропоездов. Как изменилась Белорусская железная дорога за последние десятилетия?

Александр Алексеев застал «последних из могикан». В середине 1970-х, когда он пришел на железную дорогу, паровозы как раз уступали место тепловозам и дизель-поездам. Заслуженный железнодорожник в этих стенах прошел путь от слесаря до начальника депо.

Александр Алексеев, ветеран Белорусской железной дороги:

Запах масла, запах тепловоза. Это настолько близкое, настолько родное, что, мне кажется, хочется здесь находиться и находиться. Но время приходит и мы все становимся… Но я рад, что есть куда прийти, посмотреть, как развивается предприятие.

Электрификация – очередная эпоха в истории Белорусской железной дороги. На смену машинам на ископаемом топливе приходят экологичные электропоезда.