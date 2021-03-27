От машин на ископаемом топливе до экологичных электропоездов. Как изменилась Белорусская железная дорога за последние десятилетия?

Новости Беларуси. От первых паровозов до современных электропоездов. 135 лет исполнилось одному из крупнейших железнодорожных узлов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня Калинковичи – важный пункт транспортной системы, обеспечивающий бесперебойный грузопоток не только внутри страны, но и на украинском направлении. Продолжит Александр Добриян.

Первый почтово-товарно-пассажирский поезд на станцию Калинковичи пришел в конце февраля 1886 года. Это событие изменило ход истории полесской глубинки. «Запах масла, запах тепловоза. Это настолько близкое, настолько родное». Заслуженный железнодорожник вспоминает эпоху паровозов Электрификация – очередная эпоха в истории Белорусской железной дороги. На смену машинам на ископаемом топливе приходят экологичные электропоезда.

Правда, каких усилий стоят перемены, часто остается за кадром. Профессионалы скромно делают свое дело.

Игорь Гордиенко, начальник локомотивного депо «Калинковичи»:

Новые веяния, новые скорости, новый комфорт. Но прежде всего нужно обеспечить обучение людей: машинистов, помощников, слесарей, которые будут выполнять техническое обслуживание. Учим людей, готовимся к этой работе.

Год назад заменили и само сердце станции Калинковичи. На смену аналоговым табло и реле пришли цифровые технологии. Микропроцессорная централизация позволяет управлять движением на современном уровне.

Игорь Рудаков, врио ревизора движения Гомельского отделения Белорусской железной дороги:

Улучшилась эргономика, стало проще наблюдать за передвижением поездов. Проще управление стрелками, проще приготовление маршрутов. Тут у тебя в руках мышка, и ты с ней работаешь. Если раньше был большой пульт и нужно было смотреть за всем вперед, то здесь смотришь на мониторы. Очень удобно, даже приятно, хочу сказать.