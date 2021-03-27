Прямой эфир

От машин на ископаемом топливе до экологичных электропоездов. Как изменилась Белорусская железная дорога за последние десятилетия?

27 марта 2021 15:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. От первых паровозов до современных электропоездов. 135 лет исполнилось одному из крупнейших железнодорожных узлов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня Калинковичи – важный пункт транспортной системы, обеспечивающий бесперебойный грузопоток не только внутри страны, но и на украинском направлении.

Продолжит Александр Добриян.

От машин на ископаемом топливе до экологичных электропоездов. Как изменилась Белорусская железная дорога за последние десятилетия?-1

Первый почтово-товарно-пассажирский поезд на станцию Калинковичи пришел в конце февраля 1886 года. Это событие изменило ход истории полесской глубинки.

«Запах масла, запах тепловоза. Это настолько близкое, настолько родное». Заслуженный железнодорожник вспоминает эпоху паровозов

Электрификация – очередная эпоха в истории Белорусской железной дороги. На смену машинам на ископаемом топливе приходят экологичные электропоезда.

От машин на ископаемом топливе до экологичных электропоездов. Как изменилась Белорусская железная дорога за последние десятилетия?-4

Правда, каких усилий стоят перемены, часто остается за кадром. Профессионалы скромно делают свое дело.

От машин на ископаемом топливе до экологичных электропоездов. Как изменилась Белорусская железная дорога за последние десятилетия?-7

Игорь Гордиенко, начальник локомотивного депо «Калинковичи»:
Новые веяния, новые скорости, новый комфорт. Но прежде всего нужно обеспечить обучение людей: машинистов, помощников, слесарей, которые будут выполнять техническое обслуживание. Учим людей, готовимся к этой работе.

От машин на ископаемом топливе до экологичных электропоездов. Как изменилась Белорусская железная дорога за последние десятилетия?-10

Год назад заменили и само сердце станции Калинковичи. На смену аналоговым табло и реле пришли цифровые технологии. Микропроцессорная централизация позволяет управлять движением на современном уровне.

От машин на ископаемом топливе до экологичных электропоездов. Как изменилась Белорусская железная дорога за последние десятилетия?-13

Игорь Рудаков, врио ревизора движения Гомельского отделения Белорусской железной дороги:
Улучшилась эргономика, стало проще наблюдать за передвижением поездов. Проще управление стрелками, проще приготовление маршрутов. Тут у тебя в руках мышка, и ты с ней работаешь. Если раньше был большой пульт и нужно было смотреть за всем вперед, то здесь смотришь на мониторы. Очень удобно, даже приятно, хочу сказать.

От машин на ископаемом топливе до экологичных электропоездов. Как изменилась Белорусская железная дорога за последние десятилетия?-16

К слову, круглую дату железнодорожники Калинковичей отмечают существенным ростом производственных показателей. В первом квартале объемы погрузки на станции по сравнению с 2020-м выросли почти вдвое. В сутки грузят почти 23 тысячи тонн или свыше 380 вагонов.

# Белорусская железная дорога # общество # Александр Добриян # Игорь Гордиенко # Игорь Рудаков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Запах масла, запах тепловоза. Это настолько близкое, настолько родное». Заслуженный железнодорожник вспоминает эпоху паровозов
27 марта 2021 15:52

«Запах масла, запах тепловоза. Это настолько близкое, настолько родное». Заслуженный железнодорожник вспоминает эпоху паровозов

СК инициировал признание редакции, фактически созданной Степаном Путило, иностранной экстремистской организацией
27 марта 2021 14:33

СК инициировал признание редакции, фактически созданной Степаном Путило, иностранной экстремистской организацией

«У нас получится парк Мир без войны». В Минске возле «Острова слёз» заложили кленовую аллею
27 марта 2021 13:15

«У нас получится парк Мир без войны». В Минске возле «Острова слёз» заложили кленовую аллею