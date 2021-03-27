Григорий Азарёнок: «Такого позорного Дня Воли не было никогда»

Новости Беларуси. Дипломатия на дне. США и Европа уже и не скрывают, что открыто вмешиваются в дела суверенной Беларуси, нарушая все возможные нормы международного права, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подобное поведение чревато обострением ситуации в регионе. Беларусь не собирается плясать под дудочку возомнивших себя нравоучителями мировых элит. Григорий Азаренок продолжит тему в очередном выпуске авторской программы «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, корреспондент:

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Вот уж вечер, и вы снова проиграли. Такого позорного Дня Воли не было никогда. С 1991-го каждый год хоть одна маленькая калёна во главе с Ниной Багинской выходила. В 2021-м не было никого. Почему же? Да потому что вы понимаете, что народ тошнит от вас и вашей бчб-тряпки. Увидев вас, люди вспоминают отсутствие транспорта, закрытые кафе и магазины, перекрытые дороги, неработающий интернет, вопли и визги сумасшедших женщин, матерные изрыгания пьяных мужчин. Вы боитесь народа. У вас нет идей, идеалов и символов. Вас уже нет.

Григорий Азаренок:

Но пока еще есть ваши покровители. Американское посольство на неделе посмело опубликовать пост несусветной наглости и чудовищного лицемерия. Они без стеснения сказали, что могут организовать у нас новые выборы. Янки, вы уже у себя организовали. Нам трупы, застреленные в упор, не нужны. Нам не надо, чтобы после организованных вами выборов президент падал на лестнице. И не только у нас. Вы уже организовали выборы в Югославии, Ираке, Ливии и Украине. После вашего посредничества от этих стран остались руины. При этом вы обещаете экономическую помощь. Расскажите это косовским детям, распиленным на органы, или украинским нищим, питающимся из мусорных баков. Они, может, не знают про вашу экономическую помощь. Вокруг американских хозяев вьются мухи. Жирная муха Вячорка. Смазливая муха Тихановская. Они липнут к янки, к их деньгам. Они трепетно внимают каждому слову, доносящемуся оттуда. У них в головах только зеленые доллары. А картина мира – извращенная. Они готовятся к каким-то переговорам. Они ждут миллионов на улицах. Они погрязли в собственном сумасшествии.