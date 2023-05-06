Евгений Пустовой: если мы выберем Marvel вместо «Иди и смотри», мы потеряем себя

Время авторской журналистики. «Политика без галстуков и купюр» Евгения Пустового в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. «Политика без галстуков и купюр» Евгения Пустового в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
У нас есть то, чего добились не мы, но у нас нет права потерять это. О самом главном в жизни Беларуси. А что может быть важнее Дня Победы? «Политика без галстуков и купюр». Авторский взгляд Пустового на СТВ.
Если мы забудем все. Забудем израненную, но непокоренную Брестскую крепость, перепаханный Люфтваффе Минск, прах Симонова, развеянный над Буйничским полем. Глубокое течение партизанского движения на Припятском Полесье и горячий прием оккупантов народными героями северной Беларуси. Забудем красные воды Днепра у берегов Лоева. Красные после штурма пологих берегов высотой в девятиэтажки. И Красный Берег.
Красный – этот топоним славян, олицетворяющий красоту, селекционная европейская раса залила детской кровью. Если мы забудем изможденных в замерших шинелях участников «Багратиона». Если мы забудем, как нас превращали в доноров их благополучия, в пепел, в обшивку торшеров и материал для плащей СС. Если мы забудем знамя над Рейхстагом и дороги к мемориалам. Если мы выберем автобаны вместо тропинок к могилам фронтовиков и Marvel вместо «Иди и смотри», мы потеряем себя. Будущее. Все.
Подробности в видеоматериале.
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