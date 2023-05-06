С чего начиналась борьба советского народа с фашистами? На Линии Сталина воссоздали один из первых боёв

Новости Беларуси. Как начиналась борьба советского народа с войсками фашисткой Германии? На Линии Сталина воссоздали один из первых боев на белорусской земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За реконструкцией наблюдала Екатерина Капылович.

В канун празднования Великой Победы поклониться тем, кто отдал жизнь за спокойствие и свободу белорусского народа. Во имя мира и созидания. Мероприятия с одноименным названием прошли сегодня, 6 мая, в знаковых местах Беларуси с участием сотрудников силовых ведомств. В мемориальном комплексе «Хатынь», у подножия монумента «Непокоренный человек», митинг-реквием открыл министр внутренних дел Иван Кубраков. Венки и цветы к Вечному огню возложили те, кто всегда хранит в сердце память о великом подвиге.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Сегодня здесь присутствуют сотрудники органов внутренних дел со всех уголков нашей республики. Мы приехали сюда с нашими патриотическими клубами, с нашими ребятами, будущими сотрудниками, с лицеистами, курсантами Академии МВД, могилевского института, чтобы возложить цветы и отдать дань памяти. Мы не забыли, что сделали фашисты на нашей земле, мы не забыли их зверства. И сделаем все для того, чтобы была жива память, об этом помнили наши будущие поколения. Мы сохраним мир на нашей земле. И пока живет память, нас победить невозможно.

Марафон во имя мира и созидания продолжился автопробегом «Память Победы». Он связал два историко-культурных комплекса, созданных в память о Великой Отечественной войне.

Екатерина Капылович, корреспондент:

Историко-культурный комплекс «Линия Сталина» уже традиционно – площадка празднования Дня Победы для десятков тысяч белорусов и гостей нашей страны. Сегодня здесь собрались сотрудники Министерства внутренних дел, чтобы прикоснуться к истории и еще раз почтить память тех, кто выстоял. И победил.

Здесь участники марафона смогли оценить масштабную военно-историческую реконструкцию начала войны. День, кровавой полосой разделивший жизнь советского народа на до и после, в прямом смысле пронесся перед глазами каждого, кто приехал сегодня на Линию Сталина. Взрывы, стрельба, атакующий самолет, бронепоезд и милиционеры, выстроившиеся в боевые порядки, чтобы отразить атаку противника.

Александр Метла, исполнительный директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

Мы показываем живую историю, живая история важна – на примере показывать. Мы должны показывать, как оно было. 100-процентно это невозможно сделать, но в плане костюмов, формы, вооружения, самого напряжения боя – мы это можем показать.

Для гостей организаторы праздника подготовили множество активностей: тир, дымовые комнаты, интерактивная автопарковка. Ощутить дух военного времени можно было на различных тематических площадках.

Павел Пашкевич:

Замечательный праздник, праздник очень важный. С детьми приехали, чтобы детки уже с раннего возраста понимали, что такое действительно День Победы, насколько он важный праздник.