В «Станьково» организовали праздник для финалистов любительского турнира по хоккею

Новости Беларуси. Дружеская встреча, только не на льду. Семейный праздник для финалистов любительского турнира по хоккею на призы Президентского спортивного клуба сегодня, 6 мая, организовали в центре экотуризма «Станьково», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Собрались члены команды и их семьи. В программе – развлечения для взрослых и детей, много общения и отличное настроение. О символах встречи Евгений Пустовой.

На прием от имени губернатора позвали не только ледовую дружину и тренерский штаб, но и тех, кто ближе всего к хоккеистам – их жен и детей. Получилась настоящая дружеская встреча на свежем воздухе.

Виталий Клименков, заместитель директора СДЮШОР «Динамо» по хоккею:

Да, это отличная семейная встреча друзей. Очень здорово, что получилось всем собраться. Большой семейный праздник. Спасибо организаторам, которые сделали его для нас, наших детей. Все очень здорово. Очень хотелось бы как можно чаще так собираться и проводить время в компании хороших ребят.

Евгений Булойчик, начальник главного управления спорта и туризма Миноблисполкома:

Хоккей у нас полюбили в области. И, наверное, среди любительских турниров он имеет самую высокую значимость. Сегодня здесь собрались не только наши хоккеисты, а сама команда – это и жены, и дети. У нас это хорошая практика.

Известные имена белорусского хоккея в непринужденной атмосфере проявили себя со всем с другой стороны. И настоящие мужчины, оказывается, еще и очень сентиментальны.

Александр Юдин, нападающий любительской команды по хоккею Минской области:

Для меня «Станьково» – важное место, потому что мы три года назад, когда заняли второе место в чемпионате, отмечали здесь праздник. И так сложилась судьба, что я сделал предложение своей супруге Елене на таком же мероприятии. И для нас это место особенное стало. «Станьково» как начало семьи. Сейчас появилась доченька, ей два года. Поздравить с высоким местом в турнирной таблице, а любительская дружина стала второй после команды Первого, приехал самый преданный болельщик. Александр Турчин не пропустил ни одной игры.

Александр Турчин, председатель Минского областного исполнительного комитета:

По эмоциям, по накалу страстей это для меня лучшие игры. Это говорит о том, что не всегда деньги правят в спорте. Поэтому, как я всегда говорю, абсолютно с небольшим бюджетом (мне даже неудобно его называть), тем не менее ребята на льду показывают чудеса самоотверженности, мастерства. На это приятно смотреть, когда люди играют не за деньги, а в свое удовольствие. Тимбилдинг, корпоративный дух. За всеми этими иностранными заимствованиями родной смысл. У успешных белорусов в моде отдых в родных локациях. В семьях хоккеистов вместе с победными трофеями собирают магниты с белорусской географией.

Мы, кстати, очень любим белорусские локации, как вы говорите, места. Часто ездим в белорусские санатории отдыхать с семьей. В «Станьково» классно, мы не первый раз здесь. Поэтому нам здесь очень нравится. С удовольствием сюда приезжаем.

Такой хоккей нам точно нужен. Хоккей с генами победителей, когда не за деньги, а ради победы. Но материальная поддержка точно не помешает. Поэтому от властей сертификат для команды на 20 тысяч рублей. А сам праздник помогли организовать аграрии. Местный холдинг. Когда посевной гештальт уже закрыт. Показатели на поле аграрном и спортивном – это, можно сказать, неофициальный турнир между губернаторами

Александр Турчин:

Мы наблюдаем за успехами друг друга, радуемся, поэтому это, наверное, соревновательный дух. Он должен присутствовать во всем. Но самое главное, чтобы все было разумно. Как в севе не в ущерб технологиям, так и в спорте, чтобы была честная борьба.

К слову сказать, страсти в любительском турнире не шуточные. Команде Минской области на пятки, вернее, на коньки наступают соседи – брестчане. Поэтому любители собираются тренироваться профессионально. Чтобы снова отметить выход в финал еще в большой компании. С пополнением в семье. Это точно самый победный счет.