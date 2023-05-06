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Александр Вольфович возложил цветы к мемориальному комплексу «Звезда» в Кореличском районе

06 мая 2023 17:02
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Новости Беларуси. О важности укрепления национальной безопасности и сохранении памяти о Великой Победе сегодня, 6 мая, говорили в Кореличском районе. Накануне 9 Мая госсекретарь Совета безопасности Беларуси встретился с местным активом и молодежью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Вольфович возложил цветы к мемориальному комплексу «Звезда» в Кореличском районе-1

Возложил цветы на мемориальном комплексе «Звезда» и у памятного знака командиру 120-й гвардейской стрелковой дивизии Яну Фогелю, погибшему при освобождении кореличской земли. Александр Вольфович отметил, что сегодня устанавливаются все новые факты преступлений нацистов в оккупированной Беларуси. Поэтому масштабы трагедии нашего народа могут быть значительно больше, чем предполагалось ранее. И чтобы те страшные события никогда не повторились, мы должны сохранить память о геноциде и той неоценимой роли, которую поколение победителей сыграло в судьбе всего человечества. 

Александр Вольфович возложил цветы к мемориальному комплексу «Звезда» в Кореличском районе-4

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси: 
Сегодня очень важно об этом говорить, говорить с молодежью о той исторической правде, памяти, нашей народной самобытности, которая сегодня нужна. Это те постулаты, те национальные интересы, которые мы заложили в наш Основной закон, Конституцию Республики Беларусь. И сегодня они в развитие Конституции Республики Беларусь нашли свое отражение в проекте новой Концепции национальной безопасности. Потому что это очень важно – помнить свою историю, гордиться своей историей и эту историю доносить до подрастающего поколения, чтобы они знали. Это один из рычагов того, чтобы не допустить той трагедии, которая была. Сегодня мы копнули очень глубоко в стране, затронули тему геноцида белорусского народа. Сегодня Генеральная прокуратура по указанию Президента занимается этой темой. И масштабы этой трагедии говорят, что она гораздо шире, чем мы думали раньше. 

# Великая Отечественная война # общество # Александр Вольфович # Фотофакт

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