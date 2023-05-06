«Из 100 человек вернулось только трое». Женщина, участвовавшая во взятии Берлина, рассказала свою историю

Новости Беларуси. Мудрость и неиссякаемая энергия таких людей, как Валентина Баранова, получившая накануне награду из рук Президента, – бесценный пример для нашего поколения. В ее лице глава государства выразил бесконечную благодарность всем ветеранам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большое счастье, что сегодня мы имеем возможность перенимать жизненный опыт настоящих героев. Женщина-легенда, прошедшая войну от украинского Cтаробельска до чешской Праги, участвовавшая во взятии Берлина. Ей уже 99 лет, но до сих пор она ведет большую работу по патриотическому воспитанию молодежи, а еще отказывается носить любую другую обувь, кроме туфель на каблуках. С самой яркой фронтовой связисткой встретилась Галина Буро.

– Еще и на каблуках!

– А у нее другой обуви нет, она только на каблуках и ездит! В свои 99 на велотренажере Валентина Баранова – истинная леди, и точно – несгибаемая.

Валентина Баранова, ветеран Великой Отечественной войны:

Я вам скажу почему. Надо это всем рассказывать, это точно! Мама с трех лет мне: «Как держишь спину? Еще балериной она хочет быть! А ну-ка спину держи!» И все, у меня с детства осталось, что надо спину держать прямой. Но на ровную спину пришлось взгромоздить тяжелый фронтовой рюкзак.

Валентина Баранова:

Меня разбудила подружка и говорит: «Валя, война». Сразу после выпускного вечера. Мы настроены были на то, что пойдем учиться в институты. Война сломала мечты, но не любовь к Родине.

Валентина Баранова:

Всех выпускников собрали своих, а ведь каждый в разных местах, и на третий день пошли строем в военкомат, чтобы нас взяли на фронт. Школу жизни она постигала по азбуке Морзе, через бомбежки и дыхание смерти. Сибирячка стала фронтовой связисткой. Валентина Баранова:

Когда шли бои, боже мой, никогда ни одного воспоминания такого нет. Бывает, что даже месяцами никакой записи, потому что война шла, тут уже не до каких-то домашних воспоминаний.

Зато фронтовые фотографии – самые ценные в альбоме.

– Комбат наш, командир корпуса.

– А кто вас фотографировал?

– Фотоаппарат Leica был. Это с маленьких, малюсеньких фотографий потом переснимали. Прошла Украину и Польшу до самой Германии, освобождала Прагу. А после войны узнала страшную судьбу своего класса.

Валентина Баранова:

Из выпускников нашего 10 класса, мальчишек, из 100 человек, ушедших на фронт, вернулось только трое. Я как представлю это… Я живая пришла. Я 1923 года рождения, я была почти три года на фронте. Может, потому в ней до сих пор так сильно кипит любовь к жизни, ведь она точно знает цену миру.

Галина Буро, корреспондент:

В ноябре Валентине Петровне исполнится 100 лет. Но она по-прежнему активна. И даже вот эта клумба – дело ее заботливых рук.

Находит время и на участие в патриотическом воспитании молодежи. О ней изданы десятки книг, ей рукоплещут залы форумов и конференций. К тому же с песней по жизни: Валентина Баранова преподавала музыку в гродненском колледже, да и на фронте была запевалой в полку.