«Из 100 человек вернулось только трое». Женщина, участвовавшая во взятии Берлина, рассказала свою историю
Новости Беларуси. Мудрость и неиссякаемая энергия таких людей, как Валентина Баранова, получившая накануне награду из рук Президента, – бесценный пример для нашего поколения. В ее лице глава государства выразил бесконечную благодарность всем ветеранам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большое счастье, что сегодня мы имеем возможность перенимать жизненный опыт настоящих героев.
Женщина-легенда, прошедшая войну от украинского Cтаробельска до чешской Праги, участвовавшая во взятии Берлина. Ей уже 99 лет, но до сих пор она ведет большую работу по патриотическому воспитанию молодежи, а еще отказывается носить любую другую обувь, кроме туфель на каблуках.
С самой яркой фронтовой связисткой встретилась Галина Буро.
– Еще и на каблуках!
– А у нее другой обуви нет, она только на каблуках и ездит!
В свои 99 на велотренажере Валентина Баранова – истинная леди, и точно – несгибаемая.
Валентина Баранова, ветеран Великой Отечественной войны:
Я вам скажу почему. Надо это всем рассказывать, это точно! Мама с трех лет мне: «Как держишь спину? Еще балериной она хочет быть! А ну-ка спину держи!» И все, у меня с детства осталось, что надо спину держать прямой.
Но на ровную спину пришлось взгромоздить тяжелый фронтовой рюкзак.
Валентина Баранова:
Меня разбудила подружка и говорит: «Валя, война». Сразу после выпускного вечера. Мы настроены были на то, что пойдем учиться в институты.
Война сломала мечты, но не любовь к Родине.
Валентина Баранова:
Всех выпускников собрали своих, а ведь каждый в разных местах, и на третий день пошли строем в военкомат, чтобы нас взяли на фронт.
Школу жизни она постигала по азбуке Морзе, через бомбежки и дыхание смерти. Сибирячка стала фронтовой связисткой.
Валентина Баранова:
Когда шли бои, боже мой, никогда ни одного воспоминания такого нет. Бывает, что даже месяцами никакой записи, потому что война шла, тут уже не до каких-то домашних воспоминаний.
Зато фронтовые фотографии – самые ценные в альбоме.
– Комбат наш, командир корпуса.
– А кто вас фотографировал?
– Фотоаппарат Leica был. Это с маленьких, малюсеньких фотографий потом переснимали.
Прошла Украину и Польшу до самой Германии, освобождала Прагу. А после войны узнала страшную судьбу своего класса.
Валентина Баранова:
Из выпускников нашего 10 класса, мальчишек, из 100 человек, ушедших на фронт, вернулось только трое. Я как представлю это… Я живая пришла. Я 1923 года рождения, я была почти три года на фронте.
Может, потому в ней до сих пор так сильно кипит любовь к жизни, ведь она точно знает цену миру.
Галина Буро, корреспондент:
В ноябре Валентине Петровне исполнится 100 лет. Но она по-прежнему активна. И даже вот эта клумба – дело ее заботливых рук.
Находит время и на участие в патриотическом воспитании молодежи. О ней изданы десятки книг, ей рукоплещут залы форумов и конференций. К тому же с песней по жизни: Валентина Баранова преподавала музыку в гродненском колледже, да и на фронте была запевалой в полку.
В честь Дня Победы в ее дворе всегда оркестр, россыпи цветов и поздравлений. От такого внимания она будто молодеет. И словно тогда, во время известной встречи на Эльбе, где кружилась в вальсе с поэтом Константином Симоновым, вновь танцует, разумеется, в туфлях на каблуках.
Гвардии сержант, пример мужества и стойкости, она постоянно говорит о мире и любви к Беларуси и будто заряжает оптимизмом всех вокруг. Секрет долголетия прост: прямая спина и оптимизм. Женщина-легенда.