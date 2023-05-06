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«Из 100 человек вернулось только трое». Женщина, участвовавшая во взятии Берлина, рассказала свою историю

06 мая 2023 16:29
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Новости Беларуси. Мудрость и неиссякаемая энергия таких людей, как Валентина Баранова, получившая накануне награду из рук Президента, – бесценный пример для нашего поколения. В ее лице глава государства выразил бесконечную благодарность всем ветеранам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большое счастье, что сегодня мы имеем возможность перенимать жизненный опыт настоящих героев.

Женщина-легенда, прошедшая войну от украинского Cтаробельска до чешской Праги, участвовавшая во взятии Берлина. Ей уже 99 лет, но до сих пор она ведет большую работу по патриотическому воспитанию молодежи, а еще отказывается носить любую другую обувь, кроме туфель на каблуках.

С самой яркой фронтовой связисткой встретилась Галина Буро.

«Из 100 человек вернулось только трое». Женщина, участвовавшая во взятии Берлина, рассказала свою историю-1

– Еще и на каблуках! 
– А у нее другой обуви нет, она только на каблуках и ездит! 

В свои 99 на велотренажере Валентина Баранова – истинная леди, и точно – несгибаемая. 

«Из 100 человек вернулось только трое». Женщина, участвовавшая во взятии Берлина, рассказала свою историю-4

Валентина Баранова, ветеран Великой Отечественной войны: 
Я вам скажу почему. Надо это всем рассказывать, это точно! Мама с трех лет мне: «Как держишь спину? Еще балериной она хочет быть! А ну-ка спину держи!» И все, у меня с детства осталось, что надо спину держать прямой. 

Но на ровную спину пришлось взгромоздить тяжелый фронтовой рюкзак. 

«Из 100 человек вернулось только трое». Женщина, участвовавшая во взятии Берлина, рассказала свою историю-7

Валентина Баранова: 
Меня разбудила подружка и говорит: «Валя, война». Сразу после выпускного вечера. Мы настроены были на то, что пойдем учиться в институты. 

Война сломала мечты, но не любовь к Родине. 

«Из 100 человек вернулось только трое». Женщина, участвовавшая во взятии Берлина, рассказала свою историю-10

Валентина Баранова: 
Всех выпускников собрали своих, а ведь каждый в разных местах, и на третий день пошли строем в военкомат, чтобы нас взяли на фронт. 

Школу жизни она постигала по азбуке Морзе, через бомбежки и дыхание смерти. Сибирячка стала фронтовой связисткой. 

Валентина Баранова: 
Когда шли бои, боже мой, никогда ни одного воспоминания такого нет. Бывает, что даже месяцами никакой записи, потому что война шла, тут уже не до каких-то домашних воспоминаний. 

«Из 100 человек вернулось только трое». Женщина, участвовавшая во взятии Берлина, рассказала свою историю-13

Зато фронтовые фотографии – самые ценные в альбоме. 

«Из 100 человек вернулось только трое». Женщина, участвовавшая во взятии Берлина, рассказала свою историю-16

– Комбат наш, командир корпуса. 
– А кто вас фотографировал? 
– Фотоаппарат Leica был. Это с маленьких, малюсеньких фотографий потом переснимали. 

Прошла Украину и Польшу до самой Германии, освобождала Прагу. А после войны узнала страшную судьбу своего класса. 

«Из 100 человек вернулось только трое». Женщина, участвовавшая во взятии Берлина, рассказала свою историю-19

Валентина Баранова: 
Из выпускников нашего 10 класса, мальчишек, из 100 человек, ушедших на фронт, вернулось только трое. Я как представлю это… Я живая пришла. Я 1923 года рождения, я была почти три года на фронте. 

Может, потому в ней до сих пор так сильно кипит любовь к жизни, ведь она точно знает цену миру. 

«Из 100 человек вернулось только трое». Женщина, участвовавшая во взятии Берлина, рассказала свою историю-22

Галина Буро, корреспондент: 
В ноябре Валентине Петровне исполнится 100 лет. Но она по-прежнему активна. И даже вот эта клумба – дело ее заботливых рук. 

«Из 100 человек вернулось только трое». Женщина, участвовавшая во взятии Берлина, рассказала свою историю-25

Находит время и на участие в патриотическом воспитании молодежи. О ней изданы десятки книг, ей рукоплещут залы форумов и конференций. К тому же с песней по жизни: Валентина Баранова преподавала музыку в гродненском колледже, да и на фронте была запевалой в полку. 

«Из 100 человек вернулось только трое». Женщина, участвовавшая во взятии Берлина, рассказала свою историю-28

В честь Дня Победы в ее дворе всегда оркестр, россыпи цветов и поздравлений. От такого внимания она будто молодеет. И словно тогда, во время известной встречи на Эльбе, где кружилась в вальсе с поэтом Константином Симоновым, вновь танцует, разумеется, в туфлях на каблуках. 

Гвардии сержант, пример мужества и стойкости, она постоянно говорит о мире и любви к Беларуси и будто заряжает оптимизмом всех вокруг. Секрет долголетия прост: прямая спина и оптимизм. Женщина-легенда. 

# Ветеран войны # общество # Валентина Баранова # Галина Буро # Фотофакт

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