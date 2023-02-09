Евгений Олейник: в культуре про самых неугомонных говорили, что это голубой оппозиционер

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим культурный фронт СВО, последние новости о спецоперации и раскол и единство Беларуси. В гостях политолог Юрий Воскресенский и композитор, аранжировщик Евгений Олейник.
Григорий Азаренок, СТВ:
Евгений, недавно широко разошлось в интернете ваше произведение, стихотворение. Оно со стержнем и очень доброе. Что вы имели в виду?
Евгений Олейник, композитор, аранжировщик, продюсер:
Я просто смотрю который год, и это даже не связано с 2020 годом. В культуре очень любят бороться и с конкурентами, и с людьми, с которыми не согласен не идеологически, а просто. Тебе нравится мажор, мне нравится минор. Приписывая шаблоны… Но это, наверное, не только в культуре, это, наверное, везде. Я помню, самым страшным шаблоном всегда был оппозиционер либо голубой. Про самых-самых неугодных говорили, что это голубые оппозиционеры. И люди на это все ведутся. Лепить шаблоны становится очень просто, потому что анонимность возрастает в Сети.
Я сейчас смотрю, одна группа людей, которых я люблю и уважаю, начинает немножко высказывать недовольство другой группе людей, которых я уважаю, с которыми мы работаем. И я решил написать стихотворение о том, что людей нужно судить по поступкам, а не по тому, что кажется, что они думают. Чужая душа – потемки. Никогда не скажешь, кто о чем думает. Более того, людям свойственно менять свое мнение, причем это не связано с предательством. Это связано с тем, что люди меняют свои взгляды на жизнь под действием каких-то факторов. Есть люди, которые долго поддерживали власть, потом они прозрели, мы над ними смеемся. И нет никакой гарантии, что люди, которые поддерживали власть в 2020 году, в 2025-м не предадут. И нет тоже никакой гарантии, что люди, которые прозрели в обратную сторону….
Григорий Азаренок:
У нас целый министр был, который сейчас один из главных врагов Беларуси.
Евгений Олейник:
Это министр нашей сферы, культуры?
Григорий Азаренок:
Да.
Евгений Олейник:
Если в 2010 году спросить кого-то: вот, у нас есть министр, скажи, пожалуйста, в 2020 году ты видишь в нем лидера оппозиции, причем жесткой? Не которая идеологическая, а прямо насмерть. Никто бы не сказал. Все бы сказали: да вы что! И таких вещей очень много. Нельзя заглянуть человеку в душу и узнать, о чем он думает. Поэтому я предложил своим стихотворением судить людей за поступки.
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