Евгений Олейник: в культуре про самых неугомонных говорили, что это голубой оппозиционер

Евгений Олейник, композитор, аранжировщик, продюсер:

Я просто смотрю который год, и это даже не связано с 2020 годом. В культуре очень любят бороться и с конкурентами, и с людьми, с которыми не согласен не идеологически, а просто. Тебе нравится мажор, мне нравится минор. Приписывая шаблоны… Но это, наверное, не только в культуре, это, наверное, везде. Я помню, самым страшным шаблоном всегда был оппозиционер либо голубой. Про самых-самых неугодных говорили, что это голубые оппозиционеры. И люди на это все ведутся. Лепить шаблоны становится очень просто, потому что анонимность возрастает в Сети.

Я сейчас смотрю, одна группа людей, которых я люблю и уважаю, начинает немножко высказывать недовольство другой группе людей, которых я уважаю, с которыми мы работаем. И я решил написать стихотворение о том, что людей нужно судить по поступкам, а не по тому, что кажется, что они думают. Чужая душа – потемки. Никогда не скажешь, кто о чем думает. Более того, людям свойственно менять свое мнение, причем это не связано с предательством. Это связано с тем, что люди меняют свои взгляды на жизнь под действием каких-то факторов. Есть люди, которые долго поддерживали власть, потом они прозрели, мы над ними смеемся. И нет никакой гарантии, что люди, которые поддерживали власть в 2020 году, в 2025-м не предадут. И нет тоже никакой гарантии, что люди, которые прозрели в обратную сторону….