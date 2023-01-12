«Очередь подошла моментально». Новосёлы рассказывают, как стали обладателями заветных квартир под Минском

Новости Беларуси. Долгожданное событие для сотрудников Следственного комитета и Комитета госконтроля, а также семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В агрогородке Сеница открыли новый дом. Собственными квартирами новоселам удалось обзавестись благодаря господдержке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О тех, кто стал счастливым обладателем ключей от новых квартир, в репортаже Глеба Прокофьева.

Еще год назад здесь был лишь фундамент, а уже сегодня в торжественной обстановке, перерезая красную ленту, в многоквартирный дом заезжают новоселы. Помимо ключей от квартир, для них подарки от руководителей ведомств. Мечта о своем жилье стала реальностью и для семьи Лукьянчик.

Анна Лукьянчик:

Мы как многодетная семья получили довольно-таки быстро. Президент как обещает, очередь подошла моментально, в течение двух лет построились. Планируем, что тут у каждого ребенка будет своя комната, свой уголок. Дети подрастают, разнополые дети. Большая благодарность, потому что государство делает большие льготы для многодетных семей. А в этой квартире будет жить семья следователей. И Александр, и Алена служат в Следственной комитете уже более 10 лет. Долгое время вынуждены были жить в съемной квартире. И вот спустя годы ожиданий получили ключи уже от собственного жилья.

Александр Андрухович:

Условия будут кардинально отличаться. Это своя квартира, свой дом. Дочка уже выбрала себе комнату. Осталось только обустроить и перевезти в готовую квартиру вещи, мебель и жить счастливо. Алена Андрухович:

Мы довольны, потому что дом относительно большой, планировка тоже очень удобная. В принципе, сделали качественно.

Здесь уже есть и вся необходимая инфраструктура. Рядом с новостройкой – паркинг для личных авто, парковка для велосипедов и детская площадка. В шаговой доступности к 1 сентября построят новую школу. Рядом будет и детский сад. Всего в 11-этажке 308 квартир. В трехкомнатных площадь достигает 80 квадратов.

Анжела Мазго, директор управления капитального строительства Минского района:

Квартиры с большей площадью практически имеют полноценные четыре комнаты за счет наличия гардеробной. Ввиду отказа жильцов от устройства мусоропроводов, эти площади были высвобождены и конструкторскими решениями переведены в площади квартир. Соответственно, квартиры получились еще более объемные.

На сегодня для военнослужащих и силовиков есть несколько вариантов решения жилищного вопроса. Среди них – построить жилье с господдержкой, снять квартиру, получив при этом компенсацию из бюджета, или жить на арендных квадратах, которые после 25 лет службы с недавних пор можно будет получить в собственность бесплатно. Такое решение принято главой государства на совещании по вопросам жилищной политики. К слову, в настоящее время во всех военизированных ведомствах получить арендное жилье изъявили желание почти 10 тысяч сотрудников.