СТВ 20 лет назад и сейчас. Как изменилось вещание нашего канала?

Новости Беларуси. Все начиналось с двух в неделю выпусков 15-минутных программ «СТВ 24 часа». Сегодня полномасштабный телеканал с устойчивой аудиторией по всей стране и лидер в интернет-пространстве отмечает официальный юбилей основания.