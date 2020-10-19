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СТВ 20 лет назад и сейчас. Как изменилось вещание нашего канала?

19 октября 2020 20:21
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Новости Беларуси. Все начиналось с двух в неделю выпусков 15-минутных программ «СТВ 24 часа». Сегодня полномасштабный телеканал с устойчивой аудиторией по всей стране и лидер в интернет-пространстве отмечает официальный юбилей основания.

СТВ 20 лет назад и сейчас. Как изменилось вещание нашего канала?-1

СТВ 20 лет назад и сейчас. Как изменилось вещание нашего канала?-3

СТВ – 20 лет.

СТВ 20 лет назад и сейчас. Как изменилось вещание нашего канала?-6

СТВ 20 лет назад и сейчас. Как изменилось вещание нашего канала?-8

Команда профессионалов неизменно предоставляет зрителям разносторонний информационный продукт, серию увлекательных документальных и развлекательных проектов. Постоянно увеличивается собственный контент, а для эфира приобретаются самые нашумевшие кинопремьеры.

СТВ 20 лет назад и сейчас. Как изменилось вещание нашего канала?-11

СТВ – первый канал в Беларуси, который перешел на цифровое вещание, и сохраняет лидерство на медиарынке страны.

СТВ 20 лет назад и сейчас. Как изменилось вещание нашего канала?-14

Как менялся канал все это время, смотрите в видеоматериале.

# 20 лет СТВ # общество # Фотофакт

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