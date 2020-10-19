СТВ 20 лет назад и сейчас. Как изменилось вещание нашего канала?

Новости Беларуси. Все начиналось с двух в неделю выпусков 15-минутных программ «СТВ 24 часа». Сегодня полномасштабный телеканал с устойчивой аудиторией по всей стране и лидер в интернет-пространстве отмечает официальный юбилей основания.
Новости Беларуси. Все начиналось с двух в неделю выпусков 15-минутных программ «СТВ 24 часа». Сегодня полномасштабный телеканал с устойчивой аудиторией по всей стране и лидер в интернет-пространстве отмечает официальный юбилей основания.
СТВ – 20 лет.
Команда профессионалов неизменно предоставляет зрителям разносторонний информационный продукт, серию увлекательных документальных и развлекательных проектов. Постоянно увеличивается собственный контент, а для эфира приобретаются самые нашумевшие кинопремьеры.
СТВ – первый канал в Беларуси, который перешел на цифровое вещание, и сохраняет лидерство на медиарынке страны.
Как менялся канал все это время, смотрите в видеоматериале.