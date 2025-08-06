Удары молний и падения деревьев! В МЧС напомнили, как обезопасить себя в непогоду

В Беларуси с начала 2025 года произошло 12 чрезвычайных ситуаций, связанных с непогодой, во время которых погиб один человек, еще четверо были травмированы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В МЧС напомнили, как обезопасить себя. Основную угрозу представляют удары молний, падения деревьев. Если гроза застала на улице, нужно обходить шаткие строения, не стоит пользоваться мобильными телефонами или прятаться возле столбов, линий электропередачи, деревьев и рекламных щитов.

Игорь Ходанович, начальник главного управления МЧС Беларуси:

Во время ветров ситуация в принципе всегда неординарная. МЧС всегда рекомендует укрыться в зданиях, сооружениях, торговых центрах, подъездах, максимально уйти от непогоды. Фронт длится, как правило, считанные минуты, и в это время необходимо где-то остановиться.

Самые безопасные места во время грозы в лесу или на открытой местности – это невысокие кустарники, а в полях – углубления, канавы и овраги. Если синоптики прогнозируют неблагоприятные условия – поездку на природу лучше отложить.