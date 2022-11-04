«Этого мяса и молока не было в натуре». Лукашенко объяснил, почему в СССР был дефицит и грозит ли он нам
Новости Беларуси. Не только профессиональный, но и житейский интерес прозвучал 4 ноября на БНБК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь о теме, волнующей каждого – ценах. За что благодарны, а чего опасаются белорусы, рассказали Александру Лукашенко.
Новые правила регулирования цен работают в стране не так давно. Но очевидно, что покупателям они пришлись по вкусу – цифры в чеке радуют глаз. За наведение порядка местные поблагодарили Президента, который этот вопрос держит на личном контроле. Однако быть спокойными в магазинах на 100 % потребителям мешают интернет-прогнозы. Людей продолжают активно пугать пустыми полками.
Елена Васечко, заместитель главного бухгалтера БНБК:
Скажите, можем ли мы быть спокойны, что белорусы не столкнутся с дефицитом на прилавках и пустыми полками?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Можете быть спокойны. Вы знаете, кто пытается раздуть эту эйфорию. Это те, кого ударили по рукам. А их немало: ипэшники, руководители магазинов, завмаги, как раньше говорили. И вы читаете и думаете: точно дефицит, как в Советском Союзе! А в Советском Союзе знаете, почему был дефицит? Потому что этого мяса и молока не было в натуре, поэтому был дефицит. Не хватало. Все действительно у нас есть, и молоко есть. Мы производим, только половину молока потребляем и мяса. Так какой же дефицит? В нужный момент мы развернем всю продукцию на внутренний рынок. Не дай бог, конечно, нам же надо продавать, восемь миллиардов долларов мы получим дохода от продажи только продовольствия. Валюта же нужна. Поэтому вы не переживайте за дефицит, мы контролируем этот вопрос. Если Президент сказал, вы же знаете, я потребую, чтобы посмотрели, как у нас там.
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