«Этого мяса и молока не было в натуре». Лукашенко объяснил, почему в СССР был дефицит и грозит ли он нам

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Можете быть спокойны. Вы знаете, кто пытается раздуть эту эйфорию. Это те, кого ударили по рукам. А их немало: ипэшники, руководители магазинов, завмаги, как раньше говорили. И вы читаете и думаете: точно дефицит, как в Советском Союзе! А в Советском Союзе знаете, почему был дефицит? Потому что этого мяса и молока не было в натуре, поэтому был дефицит. Не хватало. Все действительно у нас есть, и молоко есть. Мы производим, только половину молока потребляем и мяса. Так какой же дефицит? В нужный момент мы развернем всю продукцию на внутренний рынок. Не дай бог, конечно, нам же надо продавать, восемь миллиардов долларов мы получим дохода от продажи только продовольствия. Валюта же нужна. Поэтому вы не переживайте за дефицит, мы контролируем этот вопрос. Если Президент сказал, вы же знаете, я потребую, чтобы посмотрели, как у нас там.

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