«Стали хитами мировой киноиндустрии». С чего начинался кинофестиваль «Лiстапад»?

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу: Международный фестиваль «Лiстапад» пройдет в этом году уже в 28-й раз. Как за это время он изменился и какой путь прошел?

Белорусские Канны – именно так можно назвать Минский международный кинофестиваль «Лiстапад», который уже давно стал визитной карточкой нашей страны. Фестиваль пройдет в Минске уже в 28-й раз. В 2022 году он собрал рекордное количество заявок. Все тайны международного кинофорума раскрыли в ток-шоу « Точки над i ».

Владимир Карачевский, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм», директор XXVIII Минского международного кинофестиваля «Лiстапад»:

Он имел несколько концепций. Как вы знаете, у этого фестиваля легендарные создатели, такие как Ростислав Иванович Янковский – стоял у истоков, еще несколько человек и Валентина Степанова, которая считается одним из первых директоров фестиваля. Вначале это был фестиваль, в котором принимали участие белорусские и российские фильмы как бы в рамках Союзного государства. Потом стал фестивалем, где должны присутствовать страны из бывшего соцлагеря. Сейчас мы расширили границы – это уже третья трансформация, когда приглашаем гостей со всего мира. Поэтому три таких этапа было.

Вместе с тем, наверное, самое сложное было тем, кто начинал этот фестиваль. Я помню 1990-2000 годы – приезжали, действительно, звезды советского, российского, белорусского кино. Был это большой такой кинопраздник. Очень яркие картины – мы смотрели как-то недавно историю фестиваля – которые уже стали хитами мировой киноиндустрии. Поэтому мы гордимся тем, что фестиваль действительно подтверждает тот статус, который был вначале – это фестиваль фестивалей. То есть хотелось, чтобы на фестиваль приезжали уже победители разных фестивалей международного уровня.