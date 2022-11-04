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Экзотические туканы, говорящие попугаи и дружелюбные мартышки. Кого ещё можно увидеть в Гродненском зоопарке?

04 ноября 2022 16:10
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Знойное сафари. В королевском Гродно можно совершить кругосветку и познакомиться со звериным семейством всей планеты. Местный зоопарк один из старейших в Беларуси. В просторных вольерах прописалось около 300 видов животных – 4 тысячи особей, среди которых уникальные краснокнижные.

Экзотические туканы, говорящие попугаи и дружелюбные мартышки. Кого ещё можно увидеть в Гродненском зоопарке?-1

Путешествие начинаем с нашей гордости – европейских зубров.

Экзотические туканы, говорящие попугаи и дружелюбные мартышки. Кого ещё можно увидеть в Гродненском зоопарке?-4

Анастасия Лупач, экскурсовод Гродненского зоологического парка:
В начале XX века вид полностью был уничтожен на территории нашей страны. Очень много лет ведется работа по восстановлению. Сейчас уже достаточно много. Считается, в Беларуси около 2 тысяч особей обитает. У нас содержатся две самки это мама и дочка.

Экзотические туканы, говорящие попугаи и дружелюбные мартышки. Кого ещё можно увидеть в Гродненском зоопарке?-7

У каждого в мире фауны свои фавориты. Но есть расхитители сердец. Красотка Бетта частенько попадает в объектив туристов. Представительница пустыни акклиматизировалась на ура, и даже зимой не прочь выбраться из теплого домика на прогулку.

Экзотические туканы, говорящие попугаи и дружелюбные мартышки. Кого ещё можно увидеть в Гродненском зоопарке?-10

Анастасия Макеева, корреспондент:
Какой-то гибрид? Не могу понять. То ли антилопа, то ли корова. Расскажите, кто это.

Анастасия Лупач:
Нет, это такое интересное, очень редкое животное сычуаньский такин. В природе он живет в Китае. В нем как будто собраны разные части разных животных. Он сидит, как собака, на задних лапах, другие быки так не делают.

Экзотические туканы, говорящие попугаи и дружелюбные мартышки. Кого ещё можно увидеть в Гродненском зоопарке?-13

Джина – принцесса в львином царстве. Совсем недавно ей исполнилось два года. Как и все подростки, очень активна, игрива и обожает новые знакомства. Красные мартышки и вовсе с радостью дадут пять. Фотомодели от бога. Без фокусов не обходится, оттого возле них всегда аншлаг.

Экзотические туканы, говорящие попугаи и дружелюбные мартышки. Кого ещё можно увидеть в Гродненском зоопарке?-16

Когда их фотографируют, они очень интересуются. Иногда мы придумываем для них какие-то новые игрушки или приспособления. Например, можем в какой-то рюкзачок сложить вкусняшки, застегнуть замочки – они расстегивают.

Экзотические туканы, говорящие попугаи и дружелюбные мартышки. Кого ещё можно увидеть в Гродненском зоопарке?-19

Улетаем в тропики. Яркие пернатые – живые эндорфины – обеспечат хороший настрой. Среди экзотов внимание привлекает тукан. Эта мультяшная птичка с огромным клювом – редкий вид. Обожает фрукты и особенно бананы, поэтому в народе величают бананоедом.

Экзотические туканы, говорящие попугаи и дружелюбные мартышки. Кого ещё можно увидеть в Гродненском зоопарке?-22

Анастасия Лупач:
Очень нравятся нашим посетителям попугаи, у нас большая коллекция.
– Он поздоровался с нами, да?
– Да. У нас есть говорящие. Например, сине-желтый ара очень любит пообщаться с посетителями. Конечно, с ним нужно осторожно, потому что у него очень мощный клюв. У каждого свой рацион. Он из Южной Америки, пока у нас один. Очень общительный, но опасный.

Экзотические туканы, говорящие попугаи и дружелюбные мартышки. Кого ещё можно увидеть в Гродненском зоопарке?-25

И напоследок погружаемся на морское дно и загадываем желание с золотыми рыбками. Океанариум – просто космос! Рыбок собрали со всех континентов. Особенно много африканских. Родители порелаксируют, дети поймают за хвост любимых героев.

Экзотические туканы, говорящие попугаи и дружелюбные мартышки. Кого ещё можно увидеть в Гродненском зоопарке?-28

Анастасия Лупач:
Можно увидеть у нас в зоопарке аксолотлей. Сейчас очень популярное существо, очень узнают дети это герой популярной игры «Майнкрафт». Дети разных возрастов знают название, хотя существо довольно редкое.

Экзотические туканы, говорящие попугаи и дружелюбные мартышки. Кого ещё можно увидеть в Гродненском зоопарке?-31

Зоотерапию прописываем в путеводители всем без исключения. В теплый сезон дети могут покататься на пони. Летом порадует контактная площадка «Бабушкин дворик», где можно стать ближе к маленьким лисятам и барсучатам. Вот такое оно, пушистое счастье.

# Зоопарк # общество # Анастасия Лупач # Анастасия Макеева # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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