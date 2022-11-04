Экзотические туканы, говорящие попугаи и дружелюбные мартышки. Кого ещё можно увидеть в Гродненском зоопарке?

Знойное сафари. В королевском Гродно можно совершить кругосветку и познакомиться со звериным семейством всей планеты. Местный зоопарк один из старейших в Беларуси. В просторных вольерах прописалось около 300 видов животных – 4 тысячи особей, среди которых уникальные краснокнижные.

Путешествие начинаем с нашей гордости – европейских зубров.

Анастасия Лупач, экскурсовод Гродненского зоологического парка:

В начале XX века вид полностью был уничтожен на территории нашей страны. Очень много лет ведется работа по восстановлению. Сейчас уже достаточно много. Считается, в Беларуси около 2 тысяч особей обитает. У нас содержатся две самки – это мама и дочка.

У каждого в мире фауны свои фавориты. Но есть расхитители сердец. Красотка Бетта частенько попадает в объектив туристов. Представительница пустыни акклиматизировалась на ура, и даже зимой не прочь выбраться из теплого домика на прогулку.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Какой-то гибрид? Не могу понять. То ли антилопа, то ли корова. Расскажите, кто это. Анастасия Лупач:

Нет, это такое интересное, очень редкое животное – сычуаньский такин. В природе он живет в Китае. В нем как будто собраны разные части разных животных. Он сидит, как собака, на задних лапах, другие быки так не делают.

Джина – принцесса в львином царстве. Совсем недавно ей исполнилось два года. Как и все подростки, очень активна, игрива и обожает новые знакомства. Красные мартышки и вовсе с радостью дадут пять. Фотомодели от бога. Без фокусов не обходится, оттого возле них всегда аншлаг.

Когда их фотографируют, они очень интересуются. Иногда мы придумываем для них какие-то новые игрушки или приспособления. Например, можем в какой-то рюкзачок сложить вкусняшки, застегнуть замочки – они расстегивают.

Улетаем в тропики. Яркие пернатые – живые эндорфины – обеспечат хороший настрой. Среди экзотов внимание привлекает тукан. Эта мультяшная птичка с огромным клювом – редкий вид. Обожает фрукты и особенно бананы, поэтому в народе величают бананоедом.

Анастасия Лупач:

Очень нравятся нашим посетителям попугаи, у нас большая коллекция.

– Он поздоровался с нами, да?

– Да. У нас есть говорящие. Например, сине-желтый ара очень любит пообщаться с посетителями. Конечно, с ним нужно осторожно, потому что у него очень мощный клюв. У каждого свой рацион. Он из Южной Америки, пока у нас один. Очень общительный, но опасный.

И напоследок погружаемся на морское дно и загадываем желание с золотыми рыбками. Океанариум – просто космос! Рыбок собрали со всех континентов. Особенно много африканских. Родители порелаксируют, дети поймают за хвост любимых героев.

Анастасия Лупач:

Можно увидеть у нас в зоопарке аксолотлей. Сейчас очень популярное существо, очень узнают дети – это герой популярной игры «Майнкрафт». Дети разных возрастов знают название, хотя существо довольно редкое.