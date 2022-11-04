У нас есть строгие ограничения. Какие фильмы могут попасть на конкурс игрового кино на фестивале «Лiстапад»?
Белорусские Канны – именно так можно назвать Минский международный кинофестиваль «Лiстапад», который уже давно стал визитной карточкой нашей страны. Фестиваль пройдет в Минске уже в 28-й раз. В 2022 году он собрал рекордное количество заявок. Все тайны международного кинофорума раскрыли в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Насколько было тяжело вообще отобрать киноленты, которые будут показаны?
Елена Радевич, программный директор конкурса игрового кино XXVIII Минского международного кинофестиваля «Лiстапад»:
На самом деле, это было действительно довольно сложно, потому что только в игровом конкурсе участвовало более 300 кинолент из более чем 60 стран. То есть количество часов, если мы с вами будем говорить, в среднем продолжительность более 1,5 часов – это 1,5-2 часа. То есть вы можете представить, какое количество часов просто пришлось посмотреть. Опять же, мы в первую очередь руководствовались регламентом. Есть у нас строгие ограничения, которые мы обязаны исполнять. Безусловно, дальше уже смотрели на художественную составляющую – это тоже на самом деле очень сложно оценить фильм. Они очень разные – разные страны, континенты, культурологически разные фильмы были в этом году.
Ольга Шерснева:
Есть же какие-то критерии определенные?
Елена Радевич:
Конечно.
Ольга Шерснева:
Можете назвать самые интересные?
Елена Радевич:
Да. Опять же, опираясь на наш регламент – он есть в общем пользовании, его можно почитать, если кому-то это интересно, на нашем сайте – в игровом основном конкурсе участвовали, в принципе, в 2022 году все страны мира, то есть ограничений не было. Ограничение было по хронометражу – это от 52 минут, то есть более короткие работы не попадали к нам. Опять же, еще очень серьезное требование – год производства. То есть год производства должен быть 2021-й, 2022-й. Ведь мы с вами попали на ковидное время производства, продакшена – для них это было сложно. Были часть работ, которые не были показаны публично, тем не менее в конкурс мы взять их не смогли.
«Стали хитами мировой киноиндустрии». С чего начинался кинофестиваль «Лiстапад» – подробнее здесь.