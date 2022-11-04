У нас есть строгие ограничения. Какие фильмы могут попасть на конкурс игрового кино на фестивале «Лiстапад»?

Белорусские Канны – именно так можно назвать Минский международный кинофестиваль «Лiстапад», который уже давно стал визитной карточкой нашей страны. Фестиваль пройдет в Минске уже в 28-й раз. В 2022 году он собрал рекордное количество заявок. Все тайны международного кинофорума раскрыли в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Насколько было тяжело вообще отобрать киноленты, которые будут показаны?

Елена Радевич, программный директор конкурса игрового кино XXVIII Минского международного кинофестиваля «Лiстапад»:

На самом деле, это было действительно довольно сложно, потому что только в игровом конкурсе участвовало более 300 кинолент из более чем 60 стран. То есть количество часов, если мы с вами будем говорить, в среднем продолжительность более 1,5 часов – это 1,5-2 часа. То есть вы можете представить, какое количество часов просто пришлось посмотреть. Опять же, мы в первую очередь руководствовались регламентом. Есть у нас строгие ограничения, которые мы обязаны исполнять. Безусловно, дальше уже смотрели на художественную составляющую – это тоже на самом деле очень сложно оценить фильм. Они очень разные – разные страны, континенты, культурологически разные фильмы были в этом году. Ольга Шерснева:

Есть же какие-то критерии определенные? Елена Радевич:

Конечно. Ольга Шерснева:

Можете назвать самые интересные?