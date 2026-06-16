Ее платья носят звезды! О вдохновении и стиле поговорили с дизайнером-модельером Натальей Ляховец

Ольга Бурлакова, ведущая: Наряды, которые всегда вызывают удивление, восхищение. В этом списке и Сергей Лазарев, и Ани Лорак, и Полина Гагарина. Наверное, это можно огромный лист перечислять. И все они, мне кажется, засияли благодаря вам. А с чего все начиналось?

Наталья Ляховец, дизайнер-модельер:

Все начиналось с детства, так как у меня было детство не сильно богатое, мне хотелось выглядеть модно, как-то креативно. Я всегда себе что-то там подшивала, перешивала, по чуть-чуть грабила бабушкины запасы для подарков на свадьбу. Помните, ткани все покупали. Вставляла эти куски в свои какие-то уже готовые одежды. Это было с класса шестого. Я прихожу в школу, и с меня все смеялись: наш дизайнер пришел. Я перешивала еще бабушкину одежду, я считала, что это модно. Конечно, с меня смеялись. Я думаю, господи, вы ничего не соображаете, деревенщины.

Так получилось, что после школы путь был один – в швейное какое-то учреждение. Точнее, я туда соблазнилась пойти учиться из-за того, что там можно было на дизайнера отучиться позже. Я отучилась там на портного с умением раскроя верхней одежды.