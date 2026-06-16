«Нужен результат!» – Лукашенко о развитии белорусского спорта

О перспективах развития белорусского спорта на примере хоккейного клуба «Динамо» сегодня, 16 июня, говорили на совещании у Президента. Поводом для такого внимания на высшем уровне стали результаты минского «Динамо» – самого успешного и в хоккее, и в целом в белорусском спорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В минувшем сезоне «динамовцы» хорошо проявили себя в КХЛ и заметно прибавили, но вместе с успехами выросли и ожидания. Тем более, что для Беларуси это не просто хоккейный клуб, а один из самых узнаваемых спортивных брендов страны. Именно поэтому на совещании разговор получился предметным.
Обсуждали не только достижения, но и вопросы, которые пока остаются без ответа. От кадровой политики до подготовки собственного резерва. В начале июня свой пост покинул главный тренер Дмитрий Квартальнов. Сейчас «Динамо» формирует состав на новый сезон и ищет нового наставника.
При этом Президент обратил внимание на еще один момент: в команде большое количество легионеров. От главы государства прозвучал вполне логичный вопрос: «А где свои люди?!» Разговор о минском «Динамо» стал лишь частью более широкой дискуссии. По сути, на примере главного хоккейного клуба страны Александр Лукашенко предложил оценить эффективность всей системы белорусского спорта.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Через эту призму мы должны посмотреть на свой спорт. И если о хоккее сегодня речь, посмотреть, а что же у нас делается с хоккеем? Чего не хватает? Почему команда, когда была одна площадка или полторы площадки хоккейных, и у шведов выигрывали, на Олимпиаде играли, и еще где-то... Ну ладно, до санкций. Где? Нигде не играли. А если играли, то лучше бы не играли.
Пора начинать работать. И должен сказать нашему министру спорта, Сергей Михайлович, если вы хотите работать... Человек, вы хороший, я вас давно знаю. Давайте результат. В противном случае я вас защищать не буду. Вам, государству нужен результат. Для вас созданы все условия. Велотрека не было – катайтесь. Стадиона конькобежного не было – бегайте, тренируйтесь. Компактная страна. Один за одним, день и ночь. Я не хочу перечислять все эти объекты. Нет того объекта в искусстве, культуре и спорте, к которому бы я не прикоснулся и который бы мы не довели до мирового уровня. Давайте результат. Где он, этот результат? Давайте разбираться по существу. Без всяких угроз и прочего. Но чтобы был результат.
Еще до начала совещания обсуждались различные варианты реагирования, включая кадровые решения. Однако Президент потребовал прежде детально разобраться в ситуации. При этом общий посыл прозвучал однозначно: никаких послаблений быть не должно, а спрос за результат в спорте останется высоким.