«Нужен результат!» – Лукашенко о развитии белорусского спорта

О перспективах развития белорусского спорта на примере хоккейного клуба «Динамо» сегодня, 16 июня, говорили на совещании у Президента. Поводом для такого внимания на высшем уровне стали результаты минского «Динамо» – самого успешного и в хоккее, и в целом в белорусском спорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В минувшем сезоне «динамовцы» хорошо проявили себя в КХЛ и заметно прибавили, но вместе с успехами выросли и ожидания. Тем более, что для Беларуси это не просто хоккейный клуб, а один из самых узнаваемых спортивных брендов страны. Именно поэтому на совещании разговор получился предметным. Обсуждали не только достижения, но и вопросы, которые пока остаются без ответа. От кадровой политики до подготовки собственного резерва. В начале июня свой пост покинул главный тренер Дмитрий Квартальнов. Сейчас «Динамо» формирует состав на новый сезон и ищет нового наставника. При этом Президент обратил внимание на еще один момент: в команде большое количество легионеров. От главы государства прозвучал вполне логичный вопрос: «А где свои люди?!» Разговор о минском «Динамо» стал лишь частью более широкой дискуссии. По сути, на примере главного хоккейного клуба страны Александр Лукашенко предложил оценить эффективность всей системы белорусского спорта.