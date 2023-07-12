Екатерина Левдорович: молодёжные парламентарии должны больше работать с теми, кто отдаляется

Евгений Пустовой, СТВ: Партийность – это многоуровневая республиканская диалоговая площадка. Вы собираете инициативы, доносите наверх, дальше рассмотрение и так далее.

Политический апгрейд или традиция народовластия? Перспективы партийного строительства в Беларуси обсуждает современная молодежь. Нужны ли парламентские дебаты во время электоральной кампании? В проекте « Да!Но... » с Евгением Пустовым объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Ярослав Меркулов, студент Института информационных технологий при БГУИР:

И решаем проблемы по месту. И самое важное, что мы еще даем возможность развиться нашей молодежи, потому что молодежь ищет в первую очередь саморазвитие, развитие себя, становление себя в обществе. И эти все пути может дать партия.

Екатерина Левдорович, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Ну, вы активист партии, а как партия работает с тем своим процентом, которые молчат?

Евгений Пустовой:

Видимо, вы из «Белой Руси», да?

Екатерина Левдорович:

Да, я из «Белой Руси».

Евгений Пустовой:

Я понимаю. Вот запрос народа.