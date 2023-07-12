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Екатерина Левдорович: молодёжные парламентарии должны больше работать с теми, кто отдаляется

12 июля 2023 18:16
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Политический апгрейд или традиция народовластия? Перспективы партийного строительства в Беларуси обсуждает современная молодежь. Нужны ли парламентские дебаты во время электоральной кампании? В проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Евгений Пустовой, СТВ:
Партийность – это многоуровневая республиканская диалоговая площадка. Вы собираете инициативы, доносите наверх, дальше рассмотрение и так далее.

Екатерина Левдорович: молодёжные парламентарии должны больше работать с теми, кто отдаляется-1

Ярослав Меркулов, студент Института информационных технологий при БГУИР:
И решаем проблемы по месту. И самое важное, что мы еще даем возможность развиться нашей молодежи, потому что молодежь ищет в первую очередь саморазвитие, развитие себя, становление себя в обществе. И эти все пути может дать партия.

Екатерина Левдорович, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Ну, вы активист партии, а как партия работает с тем своим процентом, которые молчат?

Евгений Пустовой:
Видимо, вы из «Белой Руси», да?

Екатерина Левдорович:
Да, я из «Белой Руси».

Евгений Пустовой:
Я понимаю. Вот запрос народа.

Екатерина Левдорович: молодёжные парламентарии должны больше работать с теми, кто отдаляется-4

Екатерина Левдорович:
Даже у нас Наталья Ивановна [Кочанова – прим. ред.] обратила внимание, что мы, молодежные парламентарии, должны больше работать с теми, кто отдаляется.

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# Белорусские партии # общество # Евгений Пустовой # Ярослав Меркулов # Екатерина Левдорович # Фотофакт

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