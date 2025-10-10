Новое караоке-шоу «Шум пятницы» стартует 10 октября. Родион Газманов – о разнообразии талантов на сцене

Сегодня, 10 октября, на РТР-Беларусь стартует самое громкое караоке-шоу страны «Шум пятницы». Ведущий проекта – звезда российской эстрады, харизматичный артист и музыкант с безупречным вкусом Родион Газманов. Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Родион Газманов, певец, телеведущий.

Родион Газманов, певец, телеведущий:

Честно, никогда в жизни не любил караоке. Потому что я музыкант, я концерты делаю. А потом, когда организаторы говорят, давайте после концерта поедем в караоке отдохнуть, я говорю, нет, спасибо. Но тут меня подкупило это шоу своим очень теплым форматом, потому что к нам приходят люди, которые в основном действительно поют в караоке. Они не знают большой сцены. И тут у них есть возможность выйти на сцену как настоящие звезды. Вероника Макаревич, корреспондент:

Расскажите про бэкстейдж, ведь очень важна атмосфера на самой съемочной площадке.

Родион Газманов:

В творческом союзе работается потрясающе совершенно. У нас невероятно крутой продакшн. Мне очень комфортно, очень удобно на площадке, потому что все моменты отрегулированы, обговорены. И у нас прекрасная связь со всеми людьми, которые вовлечены в процесс, и со звуковиками, и с техниками, и с режиссерами, и так далее.



Родион Газманов:

Уровень подготовки участников самый-самый разный. От тех, кто микрофон практически впервые в руках держит, до тех, кто выходят и уже готовые звезды. Я сам сидел заслушивался, как они классно поют. Там диапазон, техника вокала, все прекрасно. Бывают слаженные команды. Бывает опять же, что в команде кто-то поющий, кто-то не особо поющий. Как они правильно распределяются – это очень важно для оценки зрителями. Вероника Макаревич:

На что вы обращаете в первую очередь внимание? На внешний вид артистов? На их вокальные данные? Как они себя ведут на сцене? Что главное?

Родион Газманов:

Я хотел сказать, что я в караоке отключаю музыканта, чтобы не травмировать его. Это вокальное шоу, все-таки участники поедут. В большинстве своем они поют неплохо. Для меня первый, самый фундаментальный пункт, это не единственное, что нужно, но тем не менее, это попадание в ноты. Это самое главное. Если артист в ноты не попадает – это уже фиаско. Дальше уже посыл, энергетика, может быть, там даже какая-то хореография на сцене.