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Павел Дуров объяснил, почему он не отмечает свой день рождения

10 октября 2025 10:37
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Павел Дуров объяснил, почему он не отмечает свой день рождения-0

Павел Дуров отказался отмечать свой день рождения, заявив, что над свободным Интернетом нависла угроза. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, действующие в Европе, Великобритании и Австралии меры контроля подрывают основы свободного распространения информации. В качестве примера ограничений он назвал введение цифровых учетных данных, возрастной ценз и массовое сканирование корреспонденции.

Дуров полагает, что нынешнее поколение может потерять свободу слова, рынок, независимость и личную неприкосновенность и стать последним свободным поколением в истории. Таким образом, говорит он, праздновать нечего – времени на защиту свободы остается все меньше и меньше.

Фото: pixabay

# Международная политика # Павел Дуров

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