Павел Дуров объяснил, почему он не отмечает свой день рождения

Павел Дуров отказался отмечать свой день рождения, заявив, что над свободным Интернетом нависла угроза. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, действующие в Европе, Великобритании и Австралии меры контроля подрывают основы свободного распространения информации. В качестве примера ограничений он назвал введение цифровых учетных данных, возрастной ценз и массовое сканирование корреспонденции.

Дуров полагает, что нынешнее поколение может потерять свободу слова, рынок, независимость и личную неприкосновенность и стать последним свободным поколением в истории. Таким образом, говорит он, праздновать нечего – времени на защиту свободы остается все меньше и меньше.

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