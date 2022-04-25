«Это же доход, это новые рабочие места». Помогают ли местные власти развивать туризм в Беларуси?

Новости Беларуси. Как развивается туристическая индустрия в Беларуси? Как наши санатории конкурируют с мировыми предложениями? Эксперты и представители турбизнеса обсудили перспективы отдыха белорусов в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Тот же Viva Braslav. Мы должны забронировать билеты чуть ли не за год, чтобы туда попасть, потому что негде ночевать. Это мировой бренд. Мотольский фестиваль «Мотальскія прысмакі». Чтобы поехать попробовать эти «прысмакі», нужно чуть ли не за три месяца что-то там снять, забронировать.

Дмитрий Морозов, кандидат исторических наук, доцент кафедры международного туризма ФМО БГУ:

Дай бог, чтобы так было всегда. Это нормальная тенденция, просто надо, чтобы мероприятие заранее было известно, где они будут, чтобы маркетинговая стратегия и туристических предприятий и государственных органов была на это направлена. Кирилл Казаков:

Власть местная заинтересована в развитии? Она подключается? Валерия Клицунова, председатель правления Белорусского общественного объединения «Отдых в деревне»:

Это же доход, это новые рабочие места, это запуск экономики. Алена Сырова, СТВ:

Но по факту одна агроусадьба может объединить вокруг себя, появившись в какой-то маленькой деревеньке, целую деревню, а потом еще и соседнюю. Валерия Клицунова:

Конечно. Ремесло продаст, кухню продвинет, обряды покажет. Тут же и фольклор подключается, дом ремесел.