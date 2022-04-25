«Это же доход, это новые рабочие места». Помогают ли местные власти развивать туризм в Беларуси?
Новости Беларуси. Как развивается туристическая индустрия в Беларуси? Как наши санатории конкурируют с мировыми предложениями? Эксперты и представители турбизнеса обсудили перспективы отдыха белорусов в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Тот же Viva Braslav. Мы должны забронировать билеты чуть ли не за год, чтобы туда попасть, потому что негде ночевать. Это мировой бренд. Мотольский фестиваль «Мотальскія прысмакі». Чтобы поехать попробовать эти «прысмакі», нужно чуть ли не за три месяца что-то там снять, забронировать.
Дмитрий Морозов, кандидат исторических наук, доцент кафедры международного туризма ФМО БГУ:
Дай бог, чтобы так было всегда. Это нормальная тенденция, просто надо, чтобы мероприятие заранее было известно, где они будут, чтобы маркетинговая стратегия и туристических предприятий и государственных органов была на это направлена.
Кирилл Казаков:
Власть местная заинтересована в развитии? Она подключается?
Валерия Клицунова, председатель правления Белорусского общественного объединения «Отдых в деревне»:
Это же доход, это новые рабочие места, это запуск экономики.
Алена Сырова, СТВ:
Но по факту одна агроусадьба может объединить вокруг себя, появившись в какой-то маленькой деревеньке, целую деревню, а потом еще и соседнюю.
Валерия Клицунова:
Конечно. Ремесло продаст, кухню продвинет, обряды покажет. Тут же и фольклор подключается, дом ремесел.
Наталья Мельниченко, владелица агроусадьбы, член правления кооператива «Велесов путь»:
Наш район этому способствует. Сделали общую карту Глубокского района, она есть на всех выставках, все мы обозначены. Есть общий фестиваль «Вишневый».
Кирилл Казаков:
Глубокое за счет сгущенки может жить.
Наталья Мельниченко:
И сгущенка у нас там есть. Это тоже очень хороший бренд. Национальное агентство по туризму, это большой плюс, идет навстречу как агроусадьбе, так и санаторию и новым местам.
Кирилл Казаков:
Продвижение всех этих новых мест, новых фишек, оно идет как? Из уст в уста либо есть какие-то площадки?
Валерия Клицунова:
Есть интернет, инициатива людей.
Кирилл Казаков:
В интернете ты должен захотеть зайти посмотреть.
Валерия Клицунова:
А уже все хотят и знают: там самое интересное. Сейчас уже захотят поехать точно.
Наталья Мельниченко:
Телевидение.
Дмитрий Морозов:
Мы перечислили практически всех агрегаторов белорусских, плюс сайты белорусских туркомпаний, плюс сайты зарубежных туроператоров, которые берут белорусский продукт на реализацию. И плюс нетривиальный момент: публичная кадастровая карта с фильтрами туристических достопримечательностей, памятников Великой Отечественной войны.
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