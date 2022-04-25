«А я не хочу в санаторий». Эксперты рассказали, чем ещё Беларусь может привлечь туристов
Новости Беларуси. Как развивается туристическая индустрия в Беларуси? Как наши санатории конкурируют с мировыми предложениями? Эксперты и представители турбизнеса обсудили перспективы отдыха белорусов в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Давайте оцените, пожалуйста, 2021 год. Как он прошел? Мы говорили, что все закрыто, мы можем отдыхать здесь. Куда люди поехали? На самом деле, я прекрасно понимаю, что в кризис появляются новые возможности. И эти возможности они вообще хоть как-то нашими людьми используются?
Ирина Дубровская, директор центра туризма:
Я вам приведу пример такой, мне кажется, очень яркий. У нас под Минском, сейчас я приглашена в развитие данного проекта двух оздоровительных центров. У нас четыре года был закрыт оздоровительный центр под Минском. Называется «На росстанях», где расположена дача Якуба Коласа, на секундочку. Вот сейчас мы запускаем на лето там отдохнуть 800 детей, а потом, в сентябре, мы там хотим сделать молодежный фестиваль. Это вот, пожалуйста, те возможности, которые повлияли.
Алена Сырова, СТВ:
Дети детьми. А взрослые?
Ирина Дубровская:
Потом пойдут взрослые, естественно. В не летний период.
Кирилл Казаков:
Если я еду в Турцию, я приблизительно понимаю, что там будет. Там будет все включено. Я могу съездить, например, в какой-то город. Посмотреть какие-то древнегреческие или древнеримские руины. Сходить на рынок, купить себе дешевую кожаную куртку и золото. Вот это я приблизительно набор сказал. Если я лечу в Италию, то у меня там кофе, Колизей и еще что-то. Во Франции у меня Эйфелева башня. Беларусь?
Ирина Дубровская:
Точно так же вы приезжаете в санаторий, и вам там на стенде…
Кирилл Казаков:
А я не хочу в санаторий.
Дмитрий Морозов, кандидат исторических наук, доцент кафедры международного туризма ФМО БГУ:
Вы сказали о правильной идее проводить фестивали. В принципе, для внутреннего туриста это как раз таки очень важный пункт – событийные мероприятия.
Кирилл Казаков:
Вряд ли москвичи на Viva Braslav поедут, только очень сильно упоротые.
Дмитрий Морозов:
Это, скажем так, побочный дополнительный эффект. Россияне уже знают куда ехать. Уже определились основные места. Большинство едут в Минск, Мир, Несвиж, Брест, Беловежская пуща, Гродно уже на слуху.
Кирилл Казаков:
И все.
Дмитрий Морозов:
Нет, расширилось. Смотрите, за 10 лет большая работа была проведена и туристическими компаниями, Национальным агентством по туризму, профильными общественными объединениями. Информация об объектах и среди профессионалов достаточно уже известна, помимо этих топовых мест.
Кирилл Казаков:
Послушайте, мы даже Коссовский замок не можем включить в эту тройку: Мир, Несвиж и Коссово, например.
Читайте также:
Не факт, что откроется. Что на самом деле происходит с санаторием «Белоруссия» в Юрмале?
«С ночевками – однозначно турист». Как считают количество внутренних путешествий по Беларуси?
«Это большой удар по семьям детей». Как Беларуси следует поступить со своим санаторием в Друскининкае?