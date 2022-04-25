«А я не хочу в санаторий». Эксперты рассказали, чем ещё Беларусь может привлечь туристов

Новости Беларуси. Как развивается туристическая индустрия в Беларуси? Как наши санатории конкурируют с мировыми предложениями? Эксперты и представители турбизнеса обсудили перспективы отдыха белорусов в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Давайте оцените, пожалуйста, 2021 год. Как он прошел? Мы говорили, что все закрыто, мы можем отдыхать здесь. Куда люди поехали? На самом деле, я прекрасно понимаю, что в кризис появляются новые возможности. И эти возможности они вообще хоть как-то нашими людьми используются?

Ирина Дубровская, директор центра туризма:

Я вам приведу пример такой, мне кажется, очень яркий. У нас под Минском, сейчас я приглашена в развитие данного проекта двух оздоровительных центров. У нас четыре года был закрыт оздоровительный центр под Минском. Называется «На росстанях», где расположена дача Якуба Коласа, на секундочку. Вот сейчас мы запускаем на лето там отдохнуть 800 детей, а потом, в сентябре, мы там хотим сделать молодежный фестиваль. Это вот, пожалуйста, те возможности, которые повлияли.

Алена Сырова, СТВ:

Дети детьми. А взрослые? Ирина Дубровская:

Потом пойдут взрослые, естественно. В не летний период.

Кирилл Казаков:

Если я еду в Турцию, я приблизительно понимаю, что там будет. Там будет все включено. Я могу съездить, например, в какой-то город. Посмотреть какие-то древнегреческие или древнеримские руины. Сходить на рынок, купить себе дешевую кожаную куртку и золото. Вот это я приблизительно набор сказал. Если я лечу в Италию, то у меня там кофе, Колизей и еще что-то. Во Франции у меня Эйфелева башня. Беларусь? Ирина Дубровская:

Точно так же вы приезжаете в санаторий, и вам там на стенде… Кирилл Казаков:

А я не хочу в санаторий.