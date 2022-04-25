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«Катамараны, яхты различного класса и различного вида». Мэр Браслава рассказал, чем заняться в городе

25 апреля 2022 18:25
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Новости Беларуси. Как развивается туристическая индустрия в Беларуси? Как наши санатории конкурируют с мировыми предложениями? Эксперты и представители турбизнеса обсудили перспективы отдыха белорусов в ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:
Какие-то фестивали, какие-то события становятся возможностью для развития целого региона. Браславщина как раз таки тому пример.

Домик-палатка на природе или апартаменты «Все включено»? Сколько стоит отдых на Браславских озёрах? Подробности здесь.

«Катамараны, яхты различного класса и различного вида». Мэр Браслава рассказал, чем заняться в городе-1

В сезон на берегах Браславских озер яблоку негде упасть. Чтобы спланировать летний уик-энд, туристы обзванивают базы отдыха и агроусдьбы еще с начала весны

«Катамараны, яхты различного класса и различного вида». Мэр Браслава рассказал, чем заняться в городе-4

Вячеслав Грищенко, председатель Браславского райисполкома:
В Браславе 8 туристических баз, где люди отдыхают, 86 туристических стоянок на берегах озер. Можно принять участие и в любых спортивных мероприятиях, например, «Браславская регата» – парусный вид спорта. Соревнования на лодках-драконах. Физкультурно-оздоровительный клуб «Древячич» имеет у себя велосипеды спортивные, электрические самокаты, катамараны, яхты различного класса и различного вида.

На фестиваль [Viva Braslav – прим. ред.] в прошлом году было продано более 25 тысяч билетов. Это только входных. Это мы не говорим о тех людях, которые приехали сюда просто на отдых, приехали с палатками, чтобы отдохнуть и увидеть Браслав и Браславский регион. Город не то что оживает – он просто бурлит от количества людей. На фестиваль приезжает молодежь, а молодежь – это всегда позитив, это движение, это развитие, это эмоции.

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# Туризм # общество # Алена Сырова # Вячеслав Грищенко # Фотофакт

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