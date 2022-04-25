«Катамараны, яхты различного класса и различного вида». Мэр Браслава рассказал, чем заняться в городе

Новости Беларуси. Как развивается туристическая индустрия в Беларуси? Как наши санатории конкурируют с мировыми предложениями? Эксперты и представители турбизнеса обсудили перспективы отдыха белорусов в ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Какие-то фестивали, какие-то события становятся возможностью для развития целого региона. Браславщина как раз таки тому пример. Домик-палатка на природе или апартаменты «Все включено»? Сколько стоит отдых на Браславских озёрах? Подробности здесь.

В сезон на берегах Браславских озер яблоку негде упасть. Чтобы спланировать летний уик-энд, туристы обзванивают базы отдыха и агроусдьбы еще с начала весны