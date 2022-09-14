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«Точите топорище и делайте рукоятки попрочнее». Азарёнок предрёк Европе незавидное будущее

14 сентября 2022 18:26
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Европа столкнется с энергетическим кризисом такого масштаба, что погрузится в Средневековье. На этом фоне Беларусь, имеющая выгодные цены на природные ресурсы, стала настоящим оплотом стабильности и комфорта. И даже может позволить себе оказать европейцам гуманитарную помощь.

Авторская рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Точите топорище и делайте рукоятки попрочнее». Азарёнок предрёк Европе незавидное будущее-1

Григорий Азаренок, СТВ:
А что вы думали, в сказку попали? Хотя, что-то в этом есть. 

«Точите топорище и делайте рукоятки попрочнее». Азарёнок предрёк Европе незавидное будущее-4

Это так сейчас выглядит старуха Европа. Уродливая, старая, скрученная, злобная. Допивает, дожирает последнее. А настроеньице – швах. Ведь очень скоро запасы закончатся. Великая польская стена имени фашистов Дуды и Моравецкого отделяет теперь некогда богатые страны не просто от диктатуры, а от тепла. Банального человеческого тепла. Давно их черные души излучают только смрад и холод. Но теперь в такое же состояние придут и трубы. Дело в том, что однажды они решили, что рыночек порешает. И отпустили цены на газ. Ну не по путинской же схеме обогреваться нам, свободным, просвещенным. И сами не подозревали, что лезут в американскую петлю. Хотя, может, и подозревали.

«Точите топорище и делайте рукоятки попрочнее». Азарёнок предрёк Европе незавидное будущее-7

Григорий Азаренок:
Ну что, нараздавали вертолетных денег в ковид? Насиделись на локдаунах? Инфляция бьет покруче ракеты «Сармат». Цены на энергоносители улетают в космос. Десятки тысяч на улицах европейских столиц жгут жировки, а ведь они только сентябрьские. Дальше – больше. Последствия опишу, хотите? К марту продукция немецких заводов будет стоить так, что дешевле Украину и Прибалтику в придачу Путину продать. А продукты так подорожают, что лучше переходить на подножный корм. Сельское хозяйство ляснется в бездну. И это еще оптимистично. Что вас спасет, простые люди Европы? Рабочие, крестьяне, сицилийцы и венецианцы, жители Монмартра и Улицы красных фонарей? Вы и дальше хотите стать холодным удобрением американской маразматической гегемонии?

«Точите топорище и делайте рукоятки попрочнее». Азарёнок предрёк Европе незавидное будущее-10

Григорий Азаренок:
Для вас есть вариант. Стук топора на плахе революции. Рубите головы сумасшедших еврочиновников. Смазывайте гильотины. Точите топорище и делайте рукоятки попрочнее. Правда, отапливать вашими правителями не получится. Они и в разделанном виде останутся сырыми и гнилыми. Тогда один вариант – стук топора Лукашенко. Новый политический лозунг всех здоровых сил мировой политики – топор Лукашенко спасет Европу.

Лукашенко пообещал Европе помочь с дровами. Подробнее здесь.

# «Азарёнок. Тайные пружины политики» # общество # Александр Лукашенко # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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