Марина Ильина: граждане очень много подсказывают тем для изменения законопроектов

Новости Беларуси. На что жалуются властям простые белорусы? Оправдывает ли служба «Одно окно» свое название? Почему запущенные случаи приходится решать через Президента? Ответы на житейские вопросы найдут эксперты на площадке ток-шоу « По существу ».

Марина Ильина, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:

Я бы хотела отметить: мы здесь сейчас провели знак равенства – обращение граждан равно жалоба. Я бы поменяла немножко ракурс и сказала, что приходят граждане с какими-либо инициативами или подсказками, жизненными ситуациями и приложениями. Есть, конечно, и жалобы, но и какой-то объем информации для размышления и приятия решений. Возникла такая ситуация, когда указ Президента уже истекал в своих полномочиях, и многодетные семьи обратились с вопросом к Наталье Ивановне [Кочановой, председателю Совета Республики Национального собрания Беларуси – прим. ред.]. Было принято быстрое решение. В кратчайшие сроки изучен этот вопрос, и на стол к главе государства уже поступил новый проект указа.

Алена Сырова:

Какие-то предложения.

Марина Ильина:

Конкретная ситуация разбирается сразу и быстро. Но мы понимаем, что в законодательстве должен пройти какой-то временной запас, когда юристы изучат вопрос: а всем ли гражданам будет хорошо при решении? А все хотят быстро. Мы должны объяснять: чтобы законопроект был грамотным, чтобы его не пришлось через месяц или через два менять, он должен пройти экспертизу. Но граждане очень много пока подсказывают тем для изменения законопроектов.

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