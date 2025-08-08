«Это чудо-рапс, но импортный!» Лукашенко снова посещает Смолевичский район

Белорусский лидер Александр Лукашенко посещает Смолевичский район, чтобы лично оценить ход уборочной кампании. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.
Ранее, 24 июля, он осматривал поля с озимым ячменем в хозяйстве «Озерицкий-Агро».
Лукашенко проинспектировал ход уборочной в хозяйстве «Озерицкий-Агро»
На этот же раз внимание было приковано к озимому рапсу, который занимает значительные площади.
В прошлый раз Лукашенко отметил, что состояние дел в этом месте дает объективное представление о ситуации в сельском хозяйстве страны: если здесь все идет хорошо, то можно ожидать положительных результатов и в целом по Беларуси.
Фото: Telegram-канал «Пул Первого»