В центре внимания – уборка озимого рапса! Лукашенко с визитом в Смолевичском районе

Президент сегодня, 8 августа, работает в Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В «Озерицкий-Агро» он инспектирует уборку рапса – поездку глава государства анонсировал в свой прошлый визит на это сельхозпредприятие – две недели назад. Надо сказать, что культура отличается высокой урожайностью, устойчива к холодам, но требует плодородных почв и влаги.

Сегодня Президенту также представят общий доклад о ходе жатвы – 2025. Аграрии уже перешагнули четырехмиллионный рубеж.