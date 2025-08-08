Лукашенко: скажу откровенно – крестьяне в этом году молодцы!

Мы должны делать свое! Такое поручение касательно производства новых машин для АПК сегодня, 8 августа, дал Президент во время рабочей поездки в Минскую область. Александр Лукашенко на примере одного из полей сельхозпредприятия «‎Озерицкий-Агро» проинспектировал ход уборки озимого рапса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Урожайность здесь – 52 центнера с гектара. И это один из лучших показателей в стране. Рапс – важная культура: из нее получают масло и питательные корма. Глава государства подробно обсудил с аграриями вопросы технологии выращивания, сроков сева и уборки рапса. Несмотря на непростые погодные условия, прогнозы на урожай обнадеживающие – планируется собрать не менее миллиона тонн (это общий валовой сбор), маслосемян будет немного меньше.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Скажу откровенно, публично. Крестьяне молодцы в этом году! Вот сложность. Мы люди такие, славяне. Если сложнее, мы начинаем напрягаться и работать по-настоящему. По-моему, в этом году, особенно механизаторы, комбайнеры видят, что урожай хороший, конечно, сыпется хорошо. И они начинают по-человечески работать. Я уже нутром чую, что…

– Каждый ценит свой труд.

– Ну, философия, каждый не каждый, но в этом году молодцы, как никогда.

Добиться высоких показателей удается за счет ряда факторов, среди которых и надежная техника. В этом контексте Президент акцентировал внимание на необходимости активнее развивать собственную производственную базу. В частности, речь шла о пресс-подборщиках – уровень локализации их производства в Беларуси составляет 35-40 %, но ключевые компоненты пока импортные. Задача – выпускать свое!