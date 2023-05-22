«Это высочайший уровень подготовки в IT». Сергей Дик о ценности белорусских специалистов в России
Новости Беларуси. Модель ЕАЭС. Станет ли она законодателем региональных трендов? Почему подобная интеграция – маневр от западных санкций? Наблюдаются ли пробки на мосту сотрудничества? В преддверии II Евразийского экономического форума в студии ток-шоу «По существу» на СТВ соберутся эксперты, чтобы обсудить важные вопросы для союза в тот час, когда мир сталкивается с новыми вызовами.
Кирилл Казаков, СТВ:
Возвращаясь к тому, что мы говорили о сотрудничестве МАЗ и КАМАЗ. Почему-то у меня полная уверенность в том, что, если бы территория Беларуси под каким-то политическим влиянием вошла в ЕС, то экономически у нас бы наверняка таких предприятий, как «Беллегпром», просто бы не было. Уверен, что шить было бы дешевле в Бангладеш, чем у нас. Возможно, ЕврАзЭС, как многие говорили, что это «ретроградство», «возвращение в советское прошлое». А на самом деле получается немножко другая ситуация. Санкции заставили экономику и, как вы говорили до программы, образование менять направление. Инженеры нужны России. А ведь они же нужны и ЕврАзЭС.
Ирина Новикова, доктор экономических наук:
Так уже же прозвучало. Кто-то из наших руководителей сказал, что в этом году, если мы говорим о вступительной кампании, будут пользоваться спросом специальности инженерного профиля. А Россия уже, наверное, в течение лет 10…
Алена Сырова, СТВ:
Понятно, почему – запрос России.
Кирилл Казаков:
Сергей Константинович, по поводу образования хотел вас вопрос задать. Скажите, пространство ЕврАзЭС подстегивает развитие, какие-то тренды новые у нас в образовании?
Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Вот пример: Российская Федерация вкладывает в развитие микро- и наноэлектроники – и Президент озвучил – 1,5 миллиарда долларов.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Российская Федерация вкладывает 1,5 триллиона долларов.
Сергей Дик:
Хорошо. Это о чем говорит? Что то, что мы сохранили потенциал в образовании, в IT-технологиях, в сложнейших оптолазерных технологиях – это теперь востребовано. И востребовано ситуацией. И мы должны понимать, что не завтра ZARA сюда придет или другие бренды. И это не так важно, потому что это связано с санкциями. Я думаю, что это процесс достаточно длительный, и мы не должны сейчас говорить про ZARA, а должны говорить про то, как самим построить совместные предприятия, раскрутить наши бренды.
В том числе совместные предприятия и по нано-, микроэлектронике. Почему наши программисты востребованы? Это высочайший уровень подготовки в IT. Я не буду стесняться, как в университете, как в БГУИР.
Алена Сырова:
Сейчас пришла информация, что в Сочи в начале июня встретятся премьер-министры. Ожидается, что будет подписано соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах ЕАЭС. Это же тоже важно?
Сергей Дик:
Это тоже очень важно. Потому что тратить время на то, чтобы согласовать документы по признанию дипломов, допустим, России и Беларуси…
Алена Сырова:
Я сейчас себя поймала на мысли, что это само собой разумеющееся, так, в принципе, должно быть.
Георгий Гриц:
Так нет еще.
Сергей Дик:
Эти барьеры уничтожатся, возможность обучения совместного, стажировки в университетах в ЕврАзЭС. То есть мы можем стажироваться в российских университетах, которые обладают высокой…
Кирилл Казаков:
Наше образование ведь тоже было частично заражено Болонской системой. Я понимаю, что в разной степени интеграция в Болонскую систему в разных странах ЕврАзЭС произошла по-разному. И сейчас унификация должна произойти в том числе и когда премьеры договорятся, что стратегически решили и дальше мы уже договариваемся о признании дипломов.
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