«Это высочайший уровень подготовки в IT». Сергей Дик о ценности белорусских специалистов в России

Новости Беларуси. Модель ЕАЭС. Станет ли она законодателем региональных трендов? Почему подобная интеграция – маневр от западных санкций? Наблюдаются ли пробки на мосту сотрудничества? В преддверии II Евразийского экономического форума в студии ток-шоу «По существу» на СТВ соберутся эксперты, чтобы обсудить важные вопросы для союза в тот час, когда мир сталкивается с новыми вызовами. Кирилл Казаков, СТВ:

Возвращаясь к тому, что мы говорили о сотрудничестве МАЗ и КАМАЗ. Почему-то у меня полная уверенность в том, что, если бы территория Беларуси под каким-то политическим влиянием вошла в ЕС, то экономически у нас бы наверняка таких предприятий, как «Беллегпром», просто бы не было. Уверен, что шить было бы дешевле в Бангладеш, чем у нас. Возможно, ЕврАзЭС, как многие говорили, что это «ретроградство», «возвращение в советское прошлое». А на самом деле получается немножко другая ситуация. Санкции заставили экономику и, как вы говорили до программы, образование менять направление. Инженеры нужны России. А ведь они же нужны и ЕврАзЭС.

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Так уже же прозвучало. Кто-то из наших руководителей сказал, что в этом году, если мы говорим о вступительной кампании, будут пользоваться спросом специальности инженерного профиля. А Россия уже, наверное, в течение лет 10… Алена Сырова, СТВ:

Понятно, почему – запрос России. Кирилл Казаков:

Сергей Константинович, по поводу образования хотел вас вопрос задать. Скажите, пространство ЕврАзЭС подстегивает развитие, какие-то тренды новые у нас в образовании?