Зачем Беларуси сотрудничать с регионами России? Пояснил Андрей Лазуткин

Кирилл Казаков, СТВ: Я слушаю, представляю, что работа идет прежде всего с регионами, и спускаюсь еще на уровень ниже: ЕврАзЭС, Союзное государство, у нас уже 12-й был, по-моему, глава региона российского на прошлой неделе. Или 11-й, я могу путаться. Зачем еще и такая история, когда наши регионы конкретно с российскими регионами заключают договоры? Не хватает договора по линии ЕврАзЭС? Не хватает договора по линии Союзного государства?

Новости Беларуси. Модель ЕАЭС. Станет ли она законодателем региональных трендов? Почему подобная интеграция – маневр от западных санкций? Наблюдаются ли пробки на мосту сотрудничества? В преддверии II Евразийского экономического форума в студии ток-шоу « По существу » на СТВ соберутся эксперты, чтобы обсудить важные вопросы для союза в тот час, когда мир сталкивается с новыми вызовами.

Андрей Лазуткин, политолог:

Правильный вопрос задаете. Потому что мы маленькое государство, мы привыкли к вертикали власти и управляемости. Россия – это все-таки регионы, и там губернатор в своем регионе – это царь и бог. Не работая с ним, а работая только с центром, вы ничего в регионе не сделаете. Это аксиома. И более того, лет 15 назад было еще хуже, они еще менее контролировались центром, чем сегодня. И только военная операция, изменение рынка – совокупность факторов нам позволила туда выйти.

Завтрашний саммит будет проходить еще под темой общей стратегии, по-моему, до 2045 года. Столько лет мы определяем. Знаем, что будем делать через год, два, три. Стратегия – с ней вообще сложно. Тактика – понятно, абсолютно правильно говорили про совместные предприятия, это все нужно. Но хотелось бы, конечно, больше определенности, что вообще будет дальше с экономикой будет, с этими санкциями. Без этого невозможно принимать решения.

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