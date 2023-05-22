ZARA должна размещать белорусскую продукцию на своих полках? Об этом рассказал Георгий Гриц

Алена Сырова, СТВ: Я по ходу нашей программы слушаю и понимаю, что Россия – это ядро этого интеграционного объединения, как ни крути. Но если мы увидели, что у нас очень эффективно получается сотрудничать так с регионами России, то Казахстан тоже страна немаленькая. Может быть, имеет смысл так же интенсивно взаимодействовать на межрегиональном уровне с Казахстаном?

Новости Беларуси. Модель ЕАЭС. Станет ли она законодателем региональных трендов? Почему подобная интеграция – маневр от западных санкций? Наблюдаются ли пробки на мосту сотрудничества? В преддверии II Евразийского экономического форума в студии ток-шоу « По существу » на СТВ соберутся эксперты, чтобы обсудить важные вопросы для союза в тот час, когда мир сталкивается с новыми вызовами.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Так мы так и взаимодействуем. У нас есть региональные отношения с Казахстаном. Не с центральной властью, а местными властями.

Кирилл Казаков, СТВ:

Элита Алматы и элита Астаны – это две разные элиты, это все знают.

Георгий Гриц:

И к каждому нужны свои подходы. Более того, у нас всегда по ментальности руководители ближе к земле – те, которые с электоратом работают. Мы так работаем.

Но я хотел к предыдущей дискуссии свою новацию. Как работать с зарубежными ритейлами легпрома типа ZARA? Аналогия, штампы какие-то будут. Вот ритейлы продовольственные выходят, торгуют. Мы их заставили в буквальном смысле продавать белорусскую продукцию, притом не где-то на нижней полке. А почему нельзя одним из условий вхождения на рынок ZARA, чтобы они определенную долю продукции размещали в своих магазинах? Так делает и Китайская Народная Республика. Вот еще одно «ноу-хау».

Кирилл Казаков:

15 лет назад бобруйская фабрика «Славянка» шила одежду Nike и Reebok, например.

Георгий Гриц:

Это разные вещи. Еще раз вам говорю, если ты входишь на местный рынок, у тебя должен быть прилавок или номенклатура белорусская в обязательном порядке.