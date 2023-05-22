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ZARA должна размещать белорусскую продукцию на своих полках? Об этом рассказал Георгий Гриц

22 мая 2023 19:17
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Новости Беларуси. Модель ЕАЭС. Станет ли она законодателем региональных трендов? Почему подобная интеграция – маневр от западных санкций? Наблюдаются ли пробки на мосту сотрудничества? В преддверии II Евразийского экономического форума в студии ток-шоу «По существу» на СТВ соберутся эксперты, чтобы обсудить важные вопросы для союза в тот час, когда мир сталкивается с новыми вызовами. 

Алена Сырова, СТВ:  
Я по ходу нашей программы слушаю и понимаю, что Россия – это ядро этого интеграционного объединения, как ни крути. Но если мы увидели, что у нас очень эффективно получается сотрудничать так с регионами России, то Казахстан тоже страна немаленькая. Может быть, имеет смысл так же интенсивно взаимодействовать на межрегиональном уровне с Казахстаном?  

ZARA должна размещать белорусскую продукцию на своих полках? Об этом рассказал Георгий Гриц-1

Георгий Гриц, экономический аналитик:  
Так мы так и взаимодействуем. У нас есть региональные отношения с Казахстаном. Не с центральной властью, а местными властями.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Элита Алматы и элита Астаны – это две разные элиты, это все знают.  

Георгий Гриц:  
И к каждому нужны свои подходы. Более того, у нас всегда по ментальности руководители ближе к земле – те, которые с электоратом работают. Мы так работаем.  

Но я хотел к предыдущей дискуссии свою новацию. Как работать с зарубежными ритейлами легпрома типа ZARA? Аналогия, штампы какие-то будут. Вот ритейлы продовольственные выходят, торгуют. Мы их заставили в буквальном смысле продавать белорусскую продукцию, притом не где-то на нижней полке. А почему нельзя одним из условий вхождения на рынок ZARA, чтобы они определенную долю продукции размещали в своих магазинах? Так делает и Китайская Народная Республика. Вот еще одно «ноу-хау».  

Кирилл Казаков:  
15 лет назад бобруйская фабрика «Славянка» шила одежду Nike и Reebok, например.  

Георгий Гриц:  
Это разные вещи. Еще раз вам говорю, если ты входишь на местный рынок, у тебя должен быть прилавок или номенклатура белорусская в обязательном порядке.  

ZARA должна размещать белорусскую продукцию на своих полках? Об этом рассказал Георгий Гриц-4

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:  
Это абсолютно хорошее предложение, мы защитим свой рынок.  

Георгий Гриц:  
Хватит их, так сказать, облизывать.  

Татьяна Лугина:  
Почему нет? У каждого разные условия хозяйствования, если ZARA размещает свои заказы в Бангладеш, Индонезии.  

Георгий Гриц:  
Коллеги, это немножко другой подход, чем участие в производственных цепочках. Это готовая продукция на прилавках. Прошу меня понять правильно.  

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# Торговля # Экономика # Татьяна Лугина # Кирилл Казаков # Георгий Гриц # Алена Сырова # Фотофакт

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