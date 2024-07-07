Максим Приходовский рассказал, как видит развитие белорусской культуры

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Максим Приходовский.

Максим Приходовский, директор Дворца Республики:

Я скажу по Дворцу Республики. Создание любого своего проекта – это сделать такой проект, который будет интересен с точки зрения монетизации. Для меня очень важно, чтобы зритель захотел прийти и заплатить за это деньги. Я хочу, чтобы на концерты, в том числе наших артистов, покупали билеты, потому что это и есть знак уважения. Мне хочется, чтобы на государственных концертах пели артисты, это была наивысшая планка творчества, звездности. Чтобы в наших государственных концертах участвовали топы артистов, на которых покупают билеты.

Александр Осенко:

Это не элемент корыстности, а показатель успешности?

Максим Приходовский:

Однозначно успешности. Эфирное время на любом телеканале, когда идет реклама.

Александр Осенко:

Да, рекламодатель идет туда, где хороший показатель.

Максим Приходовский:

Точно так же и популярность артиста. И не только артиста, любой постановки, любого продукта. Когда мы говорим про национальное достояние, про национальную культуру, глобальные вещи, это отдельная тема, куда государство и вкладывает. А вот когда мы говорим про тему, связанную с развитием эстрадного направления, театрального направления, это нужно создание такого продукта, за который человек захочет заплатить. Мне хочется, чтобы в нашей культуре уровень популярности измерялся именно тем, на кого хотят пойти.