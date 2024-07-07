Максим Приходовский рассказал, как видит развитие белорусской культуры

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Максим Приходовский.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Стратегическое развитие отрасли культуры.
Максим Приходовский, директор Дворца Республики:
Я скажу по Дворцу Республики. Создание любого своего проекта – это сделать такой проект, который будет интересен с точки зрения монетизации. Для меня очень важно, чтобы зритель захотел прийти и заплатить за это деньги. Я хочу, чтобы на концерты, в том числе наших артистов, покупали билеты, потому что это и есть знак уважения. Мне хочется, чтобы на государственных концертах пели артисты, это была наивысшая планка творчества, звездности. Чтобы в наших государственных концертах участвовали топы артистов, на которых покупают билеты.
Александр Осенко:
Это не элемент корыстности, а показатель успешности?
Максим Приходовский:
Однозначно успешности. Эфирное время на любом телеканале, когда идет реклама.
Александр Осенко:
Да, рекламодатель идет туда, где хороший показатель.
Максим Приходовский:
Точно так же и популярность артиста. И не только артиста, любой постановки, любого продукта. Когда мы говорим про национальное достояние, про национальную культуру, глобальные вещи, это отдельная тема, куда государство и вкладывает. А вот когда мы говорим про тему, связанную с развитием эстрадного направления, театрального направления, это нужно создание такого продукта, за который человек захочет заплатить. Мне хочется, чтобы в нашей культуре уровень популярности измерялся именно тем, на кого хотят пойти.
«Это было мощно, плакали офицеры». Какой концерт во Дворце Республики стал самым знаковым – подробности здесь.