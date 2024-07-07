«Это было мощно, плакали офицеры». Какой концерт во Дворце Республики стал самым знаковым?

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Максим Приходовский.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
За последнее время во Дворце какой знаковый концерт ты бы мог отметить?
Максим Приходовский, директор Дворца Республики:
22 июня во Дворце Республики прошел проект «Каждый третий». Проект создан «Музыкальной медиакомпанией» при личном участии Анны Селук, человека, к которому я отношусь с огромным уважением с точки зрения профессионализма, с точки зрения автора. И проект, который не оставил ни одного человека без внимания. Плакали офицеры. Мы так много говорим о теме войны, а многие пытаются ее переписать всякими возможными и невозможными способами. Этот проект перекрывает кислород любому поползновению переписать историю. Это то, что пробивает тебя просто до ниточки. Каждый из нас имеет прямое или косвенное отношение к той войне. Голос мамы, когда дети выходят на сцену, когда ты видишь страшные и дикие кадры. Хочется сказать: люди, очухайтесь, посмотрите!
Максим Приходовский предложил провести уличный концерт с Президентским оркестром – подробности здесь.