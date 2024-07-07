«Это было мощно, плакали офицеры». Какой концерт во Дворце Республики стал самым знаковым?

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Максим Приходовский.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

За последнее время во Дворце какой знаковый концерт ты бы мог отметить?