Лукашенко – белорусам: сохраните деревню! Ваши дети должны ходить по земле босиком

Нет лучше защиты, чем любовь к родной земле и вера в ее силу. Такими важными и откликающимися в сердце каждого белоруса словами глава государства приветствовал гостей праздника «Александрия собирает друзей», который прошел накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не просто так праздник проходит именно в агрогородке Александрия. Глава государства неоднократно подчеркивал: потеряем деревню – потеряем страну. Сегодня село спасено: мы строим более 1,5 тысячи агрогородков, уже намечена конкретная карта. Тем не менее не стоит забывать про маленькие деревушки, которые многие ошибочно считают неперспективными.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сельское хозяйство укрупняется, а значит, агрогородки будут крупными. А что делать с малыми деревеньками? Эти средние, маленькие деревеньки, они не должны погибнуть. А кто их восстановит, кто их сохранит? Мы с вами. Вы должны возродить эти деревеньки, пусть у вас там будет маленькая дача и где-то 40-50 соток земли. Это немалый кусок. Делайте это сейчас, завтра будет поздно. Делайте потому, что у вас есть дети и они должны ходить босиком по земле. Хотя бы на каникулах.