Лукашенко: мы должны сберечь наше национальное достояние, только так сможем остаться народом

Нет лучше защиты, чем любовь к родной земле и вера в ее силу. Такими важными и откликающимися в сердце каждого белоруса словами глава государства приветствовал гостей праздника «Александрия собирает друзей», который прошел накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже 15-й год подряд на живописному берегу Днепра с международным размахом отмечается народный праздник Купалье. И чтобы действительно осознать и понять его величину, стоит вспомнить с чего все начиналось: гостями первого летнего фестиваля в Александрии, ставшего поистине нашим культурным брендом, были 3 тысячи человек, а в прошлом году эта цифра выросла в 26 раз. Это порядка 80 тысяч. По традиции на своей малой родине, но со своей большой семьей, нами, белорусами, купальскую ночь встречает и Александр Лукашенко.