Лукашенко: мы должны сберечь наше национальное достояние, только так сможем остаться народом

Нет лучше защиты, чем любовь к родной земле и вера в ее силу. Такими важными и откликающимися в сердце каждого белоруса словами глава государства приветствовал гостей праздника «Александрия собирает друзей», который прошел накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже 15-й год подряд на живописному берегу Днепра с международным размахом отмечается народный праздник Купалье. И чтобы действительно осознать и понять его величину, стоит вспомнить с чего все начиналось: гостями первого летнего фестиваля в Александрии, ставшего поистине нашим культурным брендом, были 3 тысячи человек, а в прошлом году эта цифра выросла в 26 раз. Это порядка 80 тысяч. По традиции на своей малой родине, но со своей большой семьей, нами, белорусами, купальскую ночь встречает и Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наш фестиваль стал местом притяжения для творческих людей и истинных поклонников самобытной славянской культуры со всей Беларуси и из других государств. Мы когда-то давно не планировали такой размах, но люди сами потянулись. Это зов души, стремление к истинным ценностям, туда, где искренне рады гостям, где бьется пульс живой творческой силы. Главное, что мы сделали, – возродили традиции своих предков. Мы развиваем исконную национальную культуру. Согласитесь: мало знать и помнить эти традиции, они должны стать частью современной истории.
В этот агрогородок приезжают со всего мира! Чем фестиваль в Александрии удивляет гостей?
Наши дети должны видеть, как мы сами бережно относимся к тому, что созидалось веками. Они должны впитать мысль: все, что сделано своими руками, всегда красиво, всегда будет актуально и модно. Александрия стала центром возрождения старинных обрядовых и ремесленных традиций. Только так можно сохранить свою идентичность – продолжая тысячелетнюю историю восточнославянских народов. Знание этой истории, понимание философии родной культуры – наше национальное достояние. И мы должны его сберечь, если хотим быть народом, если хотим быть нацией. Это основа основ белорусской государственности.