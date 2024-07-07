Максим Приходовский предложил провести уличный концерт с Президентским оркестром

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Максим Приходовский.

Максим Приходовский, директор Дворца Республики:

У меня есть интересная идея под названием «Уличный музыкант». Когда я разговаривал с нашим главным дирижером, я сказал: у меня есть предложение, давай посмотрим этих ребят-музыкантов, сделаем уличный концерт с Президентским оркестром. С этой молодежью, они не хотят идти, бог с ними, но не они пойдут к нам, а мы пойдем к ним. Предлагаю это сделать с телеканалом СТВ.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Мне сложно отказаться после того, как мне предложили спеть гимн во Дворце Республики вместе с Президентским оркестром.