В Беларуси завершились учения для представителей СМИ «Военкор-2023»
Новости Беларуси. Почти 30 представителей СМИ освоили навыки работы в зоне вооруженного конфликта. Финишировало тактико-специальное учение «Военкор-2023», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самым тяжелым испытанием стал марш-бросок в экипировке.
Маршрут пролегал по пересеченной местности. Участникам маневров необходимо было найти определенные точки с помощью GPS-приложения. В лесу были спрятаны тайники с едой и инструментами. Усложнял задание сильный ливень.
Сейчас около восьми часов вечера, мы вышли в четыре. Прошли несколько километров по пересеченной местности. Были рвы, кусты и никаких дорог. Но мы с этой задачей справились.
На этом испытания не закончились. Сегодня около шести утра – неожиданный подъем и финальное задание. Участникам маневров необходимо было пройти полосу препятствий. Там они покоряли разрушенное здание, забор, ограждение из колючей проволоки, а также проползали в подземном туннеле. Кроме того, на участников оказывалось психологическое воздействие – рядом гремели взрывы и выстрелы, а дымовые завесы затрудняли дыхание и ориентирование на местности.
Помощник министра обороны: программа учений «Военкор-2023» заинтересовала страны СНГ, ОДКБ. Подробнее.