В Беларуси завершились учения для представителей СМИ «Военкор-2023»

Новости Беларуси. Почти 30 представителей СМИ освоили навыки работы в зоне вооруженного конфликта. Финишировало тактико-специальное учение «Военкор-2023», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самым тяжелым испытанием стал марш-бросок в экипировке.

Маршрут пролегал по пересеченной местности. Участникам маневров необходимо было найти определенные точки с помощью GPS-приложения. В лесу были спрятаны тайники с едой и инструментами. Усложнял задание сильный ливень.

Сейчас около восьми часов вечера, мы вышли в четыре. Прошли несколько километров по пересеченной местности. Были рвы, кусты и никаких дорог. Но мы с этой задачей справились.