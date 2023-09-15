Прямой эфир

Помощник министра обороны: программа учений «Военкор-2023» заинтересовала страны СНГ, ОДКБ

15 сентября 2023 17:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Почти 30 представителей СМИ освоили навыки работы в зоне вооруженного конфликта. Финишировало тактико-специальное учение «Военкор-2023», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самым тяжелым испытанием стал марш-бросок в экипировке.

Помощник министра обороны: программа учений «Военкор-2023» заинтересовала страны СНГ, ОДКБ-1

Каждый из участников маневров получил сертификат и сувениры от военного ведомства. Во время церемонии награждения было отмечено, что все цели учения достигнуты. Журналисты показали максимум своих возможностей, работая на пределе в сложнейших условиях, которые были созданы на полигоне Лосвидо.

Помощник министра обороны: программа учений «Военкор-2023» заинтересовала страны СНГ, ОДКБ-4

Леонид Касинский, помощник министра обороны Беларуси:
Те материалы, которые наши журналисты давали в ходе всех этапов данного тактико-специального учения, очень широко разошлись в средствах массовой информации не только Республики Беларусь, но и зарубежных. И уже на протяжении этой недели нам поступили звонки от наших коллег из стран СНГ, ОДКБ с просьбой поделиться опытом о проведении таких тактико-специальных учений. В некоторых странах они проводятся, но та программа, которая была предложена вам, заинтересовала наших коллег.

Подобные учения проводятся уже на протяжении трех лет. За это время курс экстремальной журналистики прошли почти 100 человек. В планах военного ведомства провести маневры «Военкор» в зимних условиях.

# Военные учения # общество # Леонид Касинский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Почему дату 17 сентября рассматривают под разными углами? Мнения
15 сентября 2023 17:53

Почему дату 17 сентября рассматривают под разными углами? Мнения

В Беларуси завершились учения для представителей СМИ «Военкор-2023»
15 сентября 2023 17:51

В Беларуси завершились учения для представителей СМИ «Военкор-2023»

Беларусь поделится опытом и наработками по противодействию киберпреступности со странами СНГ
15 сентября 2023 17:49

Беларусь поделится опытом и наработками по противодействию киберпреступности со странами СНГ