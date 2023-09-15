Почему дату 17 сентября рассматривают под разными углами? Мнения

За последние три года социологи и историки не раз зададутся феноменальным вопросом: как в руках белорусов смог оказаться флаг предателей, а политические споры вошли на наши домашние кухни? Об этом рассказали в «Специальном репортаже» на СТВ.

Гайдукевич: слава богу, случился 2020 год, и мы не стесняемся говорить о святых датах для белорусского народа – читать здесь.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси: Единство – это вот смотрите, есть семья: жена, муж, теща, дети. У всех разное мнение, но это семья. Они могут поспорить, но всегда пойдут вместе отстаивать семью, если не предадут друг друга. Чтобы не предавать и быть семьей с разными мнениями – вот что для меня единство.

В истории страны уже был исторический выбор, который определил само существование нации. Об этом выборе мы вспомнили вновь, отчасти не сами. 17 сентября 1939 года – дата, которую рассматривают с разных углов зрения.

Что для нас значит День народного единства? Вот что белорусы думают о самом молодом государственном празднике – подробности.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор исторических наук: Чым прынцыпова польскі рэпрэсіўны механізм адрозніваўся ад усяго іншага? У Савецкім Саюзе ніхто не ставіў пад пытанне факт існавання беларускай нацыі і беларускай савецкай дзяржаўнасці ў выглядзе БССР. Палякі адмаўлялі права беларусам быць самастойнай нацыяй, імкнуліся нас асіміляваць.

Спорить с документами не получится. В архивах ответы на все вопросы сомневающихся. На западной территории именно советская власть принялась создавать школы и театры. Судя по датам документов, еще даже до того, как сформировала свои органы власти.

Мария Гуралюк, ведущий архивист отдела использования и публикации документов Государственного архива Брестской области:

Было принято решение об образовании Брестского областного драматического театра, на что выделили сумму 450 тысяч рублей. Также было решено открыть музыкальную школу на 200 человек, открывался Дом народного творчества, Дом художника. Велась борьба с неграмотностью населения (подробности).

Мы стали белорусами со своим голосом, мы стали признанной нацией впервые за всю историю.