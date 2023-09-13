Что для нас значит День народного единства? Вот что белорусы думают о самом молодом государственном празднике

Новости Беларуси. Беларусь готовится встретить очередной День народного единства – самый молодой государственный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дата – точка отсчета как исторического, когда белорусский народ впервые объединился и получил право на самоопределение, так и современного – за последние три года общественно-политическая жизнь страны претерпела много изменений – внесение изменений в Конституцию, создание Всебелорусского народного собрания, новое законодательство о гражданском обществе. Об истинном голосе белорусов – репортаж Кристины Протосовицкой.

Для меня единство – это принимать решения вместе!

Будущее нашей страны и наших детей зависит от нас, от голоса и мнения каждого человека. Это голос белорусов. Наш голос. Мы говорим о единстве, впрочем, за 30-летнюю историю суверенитета никогда не сомневались в том, что живем в своей стране одной семьей. Не сомневались мы, но, возможно, это сделал кто-то за нас? 17 сентября 1939 года – дата, которую рассматривают с разных сторон. Единственно верным становится тогда, когда судишь с точки зрения белоруса. 17 сентября «разорванная» страна объединилась, вернула свой язык, культуру, образование. Одним словом, атрибуты нации.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

17 верасня 1939 года ўспрымалася ўсімі беларускімі палітычнымі групоўкамі, у тым ліку антыкамуністычнымі, якія крытыкавалі савецкую ўладу, Сталіна, як акт гістарычнай справядлівасці. Вы не знойдзеце ў тагачасных тэкстах, дакументах таго, што хтосьці быў супраць таго, каб Беларусь ўз’ядналася з беларускімі дзеячамі, на усход і захад мяжы ў межах адной рэспублікі. Тым больш што першыя дзеянні новай улады сведчылі аб яе прабеларускім характары.

Мария Гуралюк, ведущий архивист отдела использования и публикации документов Государственного архива Брестской области:

Советская власть направила очень много сил на то, чтобы восстановить культуру. Также очень много внимания было уделено и развитию народного образования. Издавались приказы о том, чтобы открыть повсеместно всеобщие школы обучения. На селе это были начальные школы, в городах обычно – семиклассные школы. То есть образование стало обязательным и общедоступным. Гайдукевич: слава богу, случился 2020 год, и мы не стесняемся говорить о святых датах для белорусского народа. Подробности.

Мы стали белорусами – со своим голосом, мы стали признанной нацией. Впервые за всю историю. Можно по-разному относиться к советскому времени как историческому периоду, но истинный патриот никогда не станет отрицать главного достижения – возможности на самоопределение.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы никогда не выставляли свою любовь напоказ, а просто, как говорят в народе, «рабiлi»: строили, вели хозяйство, растили детей. Нашим брендом стала привязанность к своей земле, дому, малой родине, родным и близким. И главное – решимость защищать свой дом, семью, любимую. Референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию запустил в стране череду законодательных инициатив, которые меняют общественно-политический «ландшафт». Закон об основах гражданского общества ставит точку как в определении, так и наполнении понятия. Одна треть участников будущего Всебелорусского народного собрания – за гражданским обществом.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы исходили из того, что и субъекты гражданского общества должны представлять наиболее массовые общественные организации либо профессиональные союзы, которые выражают волю большинства граждан Республики Беларусь. И, соответственно, имели бы право делегировать. Это республиканские общественные организации численностью не менее 100 тысяч совершеннолетних членов и профессиональные союзы, которые объединяют более половины зарегистрированных на территории Беларуси профессиональных союзов, таковых на сегодня всего пять субъектов.

В Беларуси насчитывается без малого 2,5 тысячи общественных объединений. Самые массовые – профсоюзное движение, белорусские союзы молодежи, женщин, ветеранов, Красный Крест.

На политической карте появилась новая белорусская партия «Белая Русь», а перерегистрацию прошли еще три политические силы.

Владимир Рапинчук, заместитель директора по учебной работе Высоковской средней школы имени Днепровской флотилии:

Я в детстве боялся этих костюмов, терпеть не мог их носить, а теперь, к сожалению, приходится.

Говорит, что думает. В свои 27 он заместитель директора одной из сельских школ Пинского района. Потому всегда в костюме. Молодежный парламент, сперва общественное объединение, а теперь и партия «Белая Русь». Владимир Рапинчук лишь один из «голосов», который уже пробился сквозь интершум. Он пример для своих учеников – будущего страны. Владимир Рапинчук:

Мне 27 лет, и очень много моих сверстников уезжают в другие страны, чтобы побольше заработать. А мне хочется никуда не ехать и сделать так, чтобы в своей стране мог спокойно существовать, жить и быть уверенным, что завтра встану, выйду на работу и буду делать свое дело, как надо.