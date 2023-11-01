Евгений Пунинский: Запад стремится, чтобы мы варили суп из собственных костей – этого не случится, пока у власти Лукашенко

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Григорий Азаренок, СТВ:
Как мы меряем университеты? Мы смотрим на эти западные рейтинги? У нас есть снгшный рейтинг вузов? Чтобы мы не молились на западные вузы.
Евгений Пунинский, инспектор по кадрам Центра по обеспечению деятельности бюджетных организаций Минского района:
Мы на это не будем смотреть, у нас молодежь неглупая. Давайте сегодня не утаивать заслуги государства. Государство все делает для того, чтобы молодежь развивалась. Сегодня молодежь понимает, что Запад постоянно стремится к тому, чтобы мы сварили суп из собственных костей, пока у нас Лукашенко у власти, этого не будет. То же самое происходит и в России. А что в Украине? Там из собственных костей варится суп. И чем дальше, тем хуже. А народ, может быть, этого не выбирал. Поэтому все-таки рыба гниет с головы. Надо выбирать тех людей, которые понимают что они творят.
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