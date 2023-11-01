Евгений Пунинский: Запад стремится, чтобы мы варили суп из собственных костей – этого не случится, пока у власти Лукашенко

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Григорий Азаренок, СТВ:

Как мы меряем университеты? Мы смотрим на эти западные рейтинги? У нас есть снгшный рейтинг вузов? Чтобы мы не молились на западные вузы.