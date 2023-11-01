Темп роста торговых отношений более чем 130% – Минск и Ярославль расширяют сотрудничество

Минск и Ярославль планируют расширять сотрудничество между административными районами двух городов. Проект в стадии проработки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Такое соглашение уже было подписано ранее между Первомайским районом столицы и одним из районов Ярославля. Делегация из крупного промышленного региона России встретилась с руководством Минска. До этого гости познакомились с работой столичных городских служб. Встретились с работниками «Минскводоканала» и «Минскзеленстроя», где обсудили вопросы содержания и ремонта оборудования, функционирования ЖКХ и создания комфортной городской среды. Также делегация посетила «Горремавтодор» и МТЗ.

Николай Степанов, заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Ярославля (Россия):

Мы отдельно смотрели опыт водоснабжения городских территорий из подземных источников. Для нас это тоже очень такой актуальный вопрос. Отдельно нам очень понравилось озеленение городских территорий Минска, которые проводит «Минскзеленстрой». Очень большие работы выполняют коллеги. Видно, что буквально последние годы очень много зелени посажено. Кустарников, деревьев очень много, то есть просто молодцы, могу сказать. По дорожным работам тоже коллеги видно, что на уровне держат планку работы. Самое главное, в беседе с ними мы видим, что у коллег есть понимание не только сегодняшнего или завтрашнего дня, но они видят перспективу.

Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:

Непосредственно, если касается Минской и Ярославской области, то торговые отношения у нас только значительно растут. Пример как таковой мы можем привести то, что темп роста торгово-экономических отношений у нас за восемь месяцев по сравнению с 2022 годом вырос более чем на 130 %. Мы и дальше будем стремиться семимильными шагами стремиться к тому, чтобы наши отношения были такими же добрыми, теплыми и продуктивными.