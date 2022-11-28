«Это устаревший взгляд». Правда ли, что цены на продукты в регионах дороже?

Новости Беларуси. Потребительская тема: что почем? Действительно ли ассортимент на полках сдал позиции? Почему из универмагов пропали бешеные скидки? Стоп-прайс – это акция или реальный баланс экономики? На площадке ток-шоу «По существу» все заинтересованные стороны и участники торговли. Алена Сырова, СТВ:

Помните, еще был нюанс на том же президентском совещании, Наталья Ивановна Кочанова приводила один из итогов мониторинга, что цены в отдельных торговых сетях в Минске и в регионе разнятся. Сейчас такого нет? Мол, в Минске больше зарабатывают, поэтому там сыр будет стоить 5 рублей, а в условном маленьком городке сыр стоит 2 рубля.

Наталья Шаблинская, директор Ассоциации розничных сетей:

Я не могу с этим согласиться. Потому что ценообразование идет из затратной части, которая существует. Привезти много товара в единую точку и развезти на дистанцию 10-20 км и 100 км – цена сформируется по-другому. Кирилл Казаков, СТВ:

Но у сетей же есть логистические центры по всей стране. Наталья Шаблинская:

Не у всех сетей. Но есть. Это, как правило, был аутсорсинг. Это уже другая компания. Ты привлекаешь для развоза. Кстати говоря, логистика – очень сложный вопрос в доставке товара. И он имеет серьезное бремя на цену.

Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я сравнивал ценовую позицию в одной сети: что в Минске, что в регионе цена одинаковая. Наталья Шаблинская:

Возможно.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Это устаревший взгляд, что вся логистика идет на аутсорсинг. Посмотрите, проедьте по улицам в рабочее время во дворы, где магазины стоят. Все фирменные сети или производители имеют свои логистические отделения. Эта отмазка во многом не соответствует действительности. Сейчас идет вопрос, что почему-то министр виноват в росте цен. Ему предъявы такие дают. Потребитель или торговля – это конечная стадия. За ним стоит покупатель. Но никто не говорит о розничной сети, об ответственности, о производителях. Одна из новаций 713-го постановления – включили в регулирование цены производителей. Но это новация для Беларуси. Как это – возвращаемся в советское прошлое? Вот министр финансов. Он тоже косвенно заинтересован. Почему? Потому что вся эта история началась со всплеска инфляции. В правительстве зашкаливало, говорили, 18 % к концу года будет. Конечно, это возмутительно. Когда на 50 % рост инфляции определяют продукты питания, которые на 70-90 % являются производителями, их производят в РБ, притом сырье идет через дотационное перекрестное субсидирование – это безобразие. И вот последние результаты, 9-10 месяцев есть статистика, говорят, что с 1991 года за октябрь впервые получилась дефляция. Инфляция стала падать. На 1 % с 1991 года. Во многом это заслуга в том числе и МАРТ, и Президента, который поднял проблему. Я бы видел и ответственность розничной сети, ритейлы. Сегодня они в обиженную позу стали и социальной ответственности не несут. В то же время РФ, западные страны – торговая наценка в розничных сетях регулируется законодательством. Например, недели 2-3 назад ведомственный журнал Минфина заказал статью. Как регулируется и регулируются ли розничные цены за рубежом? В декабре в ведомственном журнале будет опубликована статья. Когда я готовился, удивительно, что вот этого материала не подготовили наши отраслевые институты.

Кирилл Казаков:

Регулируется ли? Георгий Гриц:

Это не только мой анализ. Я нашел англоязычный вариант исследования Всемирного банка по этой сети: от 10 % до 30 % ассортимента во всех странах мира регулируется государством. Как вам это?