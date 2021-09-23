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Это сыр с голубой плесенью! И делают его в Беларуси! Пробуем

23 сентября 2021 17:44
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Алексей Богданов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Ольга Коршун, ведущая:
Перед нами такое изобилие. Мне кажется, что белорусы очень избалованные, что касается молочной продукции, в хорошем смысле. Мы даже становимся гурманами, я вижу тут сыр с плесенью.

Это сыр с голубой плесенью! И делают его в Беларуси! Пробуем-1

Алексей Богданов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Не просто с плесенью, с голубой благородной плесенью. Несколько лет назад дошлифовали технологию, начали производить на нашем Минском молочном заводе № 1, одном из филиалов. Мы специально приготовили его дегустацию, можно попробовать.

Ольга Коршун:
Некоторые люди думают, что здесь плесень, которая у нас в ванной.

Это сыр с голубой плесенью! И делают его в Беларуси! Пробуем-4

Алексей Богданов:
Это совершенно другая плесень, специальная. Не знаю, как потребители, у каждого свое мнение, но для меня этот сыр гораздо нежнее, мягче, не такой приторно соленый, как импортные сыры из Дании или Польши. Рекомендую.

Ольга Коршун:
Да, я уже третий кусочек беру.

Алексей Богданов:
Берите четвертый.

«Практически все, что есть в мире, мы производим»

Это сыр с голубой плесенью! И делают его в Беларуси! Пробуем-7

Ольга Коршун:
Сколько всего видов сыров производится в Беларуси?

Алексей Богданов:
320 наименований, если быть точным.

Ольга Коршун:
Все, что есть в мире, мы можем попробовать?

Алексей Богданов:
Практически все, что есть в мире, мы производим. Может, мы не производим то, что не любят или не пользуется спросом. Есть сыры, которые такие терпкие на запах, что даже в самолете нельзя провезти. Весь салон им пропахивается. Такие сыры для нас, может, нет необходимости производить. А в целом все, что в мире есть, производится в Беларуси.

Это сыр с голубой плесенью! И делают его в Беларуси! Пробуем-10

Ольга Коршун:
Вы говорите, а я буду есть.

Алексей Богданов:
Попробуйте что-нибудь еще. Есть замечательная моцарелла. Тоже производится нашим предприятием.

У этого замминистра черный пояс по каратэ. И вот как спорт помогает ему в профессии – подробнее здесь.

# Продукты питания # общество # Алексей Богданов # Ольга Коршун # Фотофакт

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