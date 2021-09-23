Это сыр с голубой плесенью! И делают его в Беларуси! Пробуем

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Алексей Богданов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Ольга Коршун, ведущая:

Перед нами такое изобилие. Мне кажется, что белорусы очень избалованные, что касается молочной продукции, в хорошем смысле. Мы даже становимся гурманами, я вижу тут сыр с плесенью.

Алексей Богданов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Не просто с плесенью, с голубой благородной плесенью. Несколько лет назад дошлифовали технологию, начали производить на нашем Минском молочном заводе № 1, одном из филиалов. Мы специально приготовили его дегустацию, можно попробовать. Ольга Коршун:

Некоторые люди думают, что здесь плесень, которая у нас в ванной.

Алексей Богданов:

Это совершенно другая плесень, специальная. Не знаю, как потребители, у каждого свое мнение, но для меня этот сыр гораздо нежнее, мягче, не такой приторно соленый, как импортные сыры из Дании или Польши. Рекомендую. Ольга Коршун:

Да, я уже третий кусочек беру. Алексей Богданов:

Берите четвертый. «Практически все, что есть в мире, мы производим»

Ольга Коршун:

Сколько всего видов сыров производится в Беларуси? Алексей Богданов:

320 наименований, если быть точным. Ольга Коршун:

Все, что есть в мире, мы можем попробовать? Алексей Богданов:

Практически все, что есть в мире, мы производим. Может, мы не производим то, что не любят или не пользуется спросом. Есть сыры, которые такие терпкие на запах, что даже в самолете нельзя провезти. Весь салон им пропахивается. Такие сыры для нас, может, нет необходимости производить. А в целом все, что в мире есть, производится в Беларуси.