Промышленность в условиях санкций, влияние союза с Россией на успех и новые предприятия. Что обсуждали у Президента?

Новости Беларуси. Экспорт, финансы, противодействие санкциям и промышленному шпионажу. Глава государства принял с докладом министра промышленности Петра Пархомчика и курирующего сферу вице-премьера Юрия Назарова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они доложили о положении дел на белорусских предприятиях, экономических показателях и актуальных для отрасли вопросах. В условиях санкционного давления нужно обратить внимание не только на стратегию ответных мер, но и на кадры. Почему министру промышленности приходится жить в самолете, и как наши машиностроители будут брать новые высоты, узнал Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Каждый третий карьерный самосвал и каждый десятый трактор в мире родом из Беларуси. В преддверие профессионального праздника машиностроителей глава государства встретился с профильным министром и вице-премьером. Несмотря на положительную динамику, разговор задался не праздничный, но был выдержан в деловом тоне.

Обратите внимание, Петр Пархомчик крепко держит в своих руках министерский портфель. Там и отчеты, и новые контракты. Белорусское машиностроение – отрасль экспортная. Отличная мишень для санкционной войны коллективного Запада.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что мы будем видеть по окончании этого года с учетом тех бандитских действий в отношении Беларуси со стороны западных отдельных наших партнеров. Меня интересует не только производство (естественно, экспорт – это валюта), складские запасы, но прежде всего финансы. Чем дышат промышленные предприятия, которые входят в сферу вашей деятельности. Белорусское машиностроение – это 220 предприятий. Зачастую градообразующих. И почти 145 тысяч рабочих мест. Выпуск товаров вырос, а складские запасы сокращены. И это при таком внешнем давлении. Для заводчан положительные показатели сальдо далеки, экономическую ситуацию в стране они оценивают по цифрам в своих расчетчиках. Это в том числе интересует и Президента.

Российский вектор понятен. Наша промышленность взаимодополняема. А наш козырь, который учли в дорожных картах – уникальные предприятия. Мы их не разбазарили и не пустили под нож. Это такая же стерильная зона, как в операционной. Микроэлектроника – это как нейрохирургия в промышленности. Сбой одного чипа чреват падением космического корабля или выходом, например, корабельной системы безопасности. В нынешних условиях к европейским платам в России относятся с осторожностью, а вот белорусские аналоги как раз кстати. Микроэлектроника – союзный проект. Космос. Но и более приземленные белорусские холодильники и тракторы по-прежнему в топе покупательских интересов россиян. Прирост 2021 года составил 152 %. Дальнейшее сотрудничество с нашими министрами обсуждают руководители субъектов Российской Федерации.

Были бы санкции, не были – к белорусским товарам гостеприимством Европа никогда не отличалась. Ничего личного – политика. А сейчас просто нашли повод. А мы – новые ниши. Министр промышленности прямо живет в самолете – постоянные переговоры и выставки. Африка после экспансии коллективного Запада постепенно встает с колен, и пускай их земледелие и промышленность будет опираться на нашу технику. На самом горячем континенте и на юге Европы спрос на наши пожарные машины, а почвы от Зимбабве до Сербии доверяют пахать белорусам. В тренде и наши электробусы. Спрос и экспортный портфель растут, зависть у конкурентов тоже.