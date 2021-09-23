Пархомчик о санкциях: это как раз толчок и возможность нашим предприятиям

Новости Беларуси. Экспорт, финансы, противодействие санкциям и промышленному шпионажу. Глава государства принял с докладом министра промышленности Петра Пархомчика и курирующего сферу вице-премьера Юрия Назарова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусское машиностроение – это 220 предприятий. Зачастую градообразующих. И почти 145 тысяч рабочих мест. Для заводчан положительные показатели сальдо далеки, экономическую ситуацию в стране они оценивают по цифрам в своих расчетчиках.

Петр Пархомчик, министр промышленности Беларуси:

Мы демонстрируем очень высокие темпы роста экспорта продукции, они находятся в диапазоне 138-139 %. Притом нет никаких сомнений, что эта динамика сохранится и по результатам 9 месяцев. За второе полугодие должны удвоить результаты работы промышленных предприятий Республики Беларусь. Средняя зарплата по Министерству промышленности колеблется в пределах от 1 350-1 400 рублей. К концу года она будет в этих пределах: 1 400-1 450 рублей, то есть незначительно прирастет. На каждом предприятии существует очень мощный социальный пакет, который получают работники наших предприятий. Думаю, что этому пакету могут позавидовать любые субъекты хозяйствования – и российские, и иностранные. Потому что очень большая идет помощь в разных направлениях.

Наш козырь, который учли в дорожных картах – уникальные предприятия. Мы их не разбазарили и не пустили под нож. В нынешних условиях к европейским платам в России относятся с осторожностью, а вот белорусские аналоги как раз кстати. Дальнейшее сотрудничество с нашими министрами обсуждают руководители субъектов Российской Федерации.

Петр Пархомчик:

Я вернулся из Татарстана, где встречался с президентом Татарстана. Мы тоже обсуждали эти вопросы, у нас тоже очень хорошая динамика с этой страной по этому году. Президент Татарстана подтвердил и заверил нас, что мы получим заказ на 5 лет по сельхознаправлениям, сельхозмашиностроение – то есть это трактора, комбайны, посевные агрегаты. Точно также обговорили вопросы, связанные с коммунальным хозяйством.

Еще одна тема – забастовка. Даже в горячие дни августа 2020-го в цехах кипела работа. Конвейеры работают, а в Telegram-пространстве на конвейер поставлен процесс дискредитации белорусской промышленности. Цель – поставить экономику на ручник. Хотя бы виртуально. Но явно это не на пользу белорусам. Чего не скажешь про санкции. Они стали локомотивом для конструкторов машиностроительной отрасли.